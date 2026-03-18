Escenario
El zoo de cristal llega al Teatro Thriambos: fechas, horarios y precios
El Teatro Thriambos presentará la obra El zoo de cristal, una puesta en escena que aborda los vínculos familiares, la nostalgia y los sueños incumplidos.
La obra el Zoo de cristal se presenta los sábados de marzo. (Foto Prensa Libre: Thiambos Producciones)
El zoo de cristal es una obra íntima y profundamente emotiva que retrata la fragilidad de los sueños y las heridas del pasado. A través de los recuerdos de Tom Wingfield, la historia nos transporta a la vida de una familia marcada por la ausencia, la nostalgia y la búsqueda desesperada de esperanza.
Amanda, una madre aferrada a sus antiguas ilusiones, lucha por asegurar un futuro para su hija Laura, una joven tímida y sensible que encuentra refugio en su colección de figuras de cristal. Mientras tanto, Tom anhela escapar de una vida que siente como una prisión, atrapado entre sus responsabilidades familiares y su deseo de libertad.
Esta puesta en escena invita al público a reflexionar sobre los vínculos familiares, los sueños incumplidos y el valor de aceptar quiénes somos realmente.
Fecha:
Sábados 21 y 28 de marzo
Horario:
20 horas
Lugar:
El Teatro Thriambos está ubicado en la 19 calle 5-47, zona 10, Centro Comercial Unicentro, segundo nivel.
Precios:
Q100 en preventa
Q125 día del evento
Entradas:
Reservar al teléfono 3091-0982, o en taquilla el día del evento
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