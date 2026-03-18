El zoo de cristal llega al Teatro Thriambos: fechas, horarios y precios

El zoo de cristal es una obra íntima y profundamente emotiva que retrata la fragilidad de los sueños y las heridas del pasado. A través de los recuerdos de Tom Wingfield, la historia nos transporta a la vida de una familia marcada por la ausencia, la nostalgia y la búsqueda desesperada de esperanza.

Amanda, una madre aferrada a sus antiguas ilusiones, lucha por asegurar un futuro para su hija Laura, una joven tímida y sensible que encuentra refugio en su colección de figuras de cristal. Mientras tanto, Tom anhela escapar de una vida que siente como una prisión, atrapado entre sus responsabilidades familiares y su deseo de libertad.

Esta puesta en escena invita al público a reflexionar sobre los vínculos familiares, los sueños incumplidos y el valor de aceptar quiénes somos realmente.

Fecha:

Sábados 21 y 28 de marzo

Horario:

20 horas

Lugar:

El Teatro Thriambos está ubicado en la 19 calle 5-47, zona 10, Centro Comercial Unicentro, segundo nivel.

Precios:

Q100 en preventa

Q125 día del evento

Entradas:

Reservar al teléfono 3091-0982, o en taquilla el día del evento

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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