Elmo enseñará sobre emociones y valores a los niños con un nuevo proyecto de Plaza Sésamo

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Elmo enseñará sobre emociones y valores a los niños con un nuevo proyecto de Plaza Sésamo

El famoso títere continúa acompañando a nuevas generaciones con material educativo, esta vez enfocado en fortalecer la inteligencia emocional de los niños.

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Elmo enseñará sobre emociones y valores a los niños con un nuevo proyecto de Plaza Sésamo

Por medio de Sesame Workshop, Elmo y los otros personajes de Plaza Sésamo hablarán sobre emociones y valores. (Foto Prensa Libre: EFE/ Omar Alonso)

Elmo volverá a la pantalla con un nuevo concepto educativo para los niños. Él y otros personajes de Plaza Sésamo acompañarán a los pequeños en el proceso de entender mejor sus emociones, desarrollar empatía y relacionarse mejor con los demás.

Los personajes que han acompañado a generaciones durante más de 50 años volverán a hacerlo a través de videos, historias, cómics y actividades que abordarán la inteligencia emocional.

Junto a Abby Cadabby, Elmo será el protagonista de las nuevas producciones de Sesame Workshop, que presentan historias con situaciones cotidianas que los niños enfrentan en ambientes escolares y familiares.

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Con preguntas como ¿qué hace Elmo cuando se enoja? o ¿cómo puede Abby Cadabby ponerse en el lugar de alguien más?, los personajes enseñarán a pensar antes de reaccionar, observar y entender un problema desde otro punto de vista y comprender el impacto de un acto de amabilidad.

Asimismo, las producciones buscan fortalecer en los niños valores como la empatía, la cooperación y el bienestar emocional, y proponen la escucha, la solidaridad, el reconocimiento de un estado de ánimo y el diálogo como herramientas para solucionar conflictos.

Brenda Campos, directora de Impacto Social para América Latina en Sesame Workshop, asegura que es importante hacer llegar estos contenidos a las nuevas generaciones desde una edad temprana, “en un momento en que el bienestar emocional de las infancias es una preocupación creciente”.

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El material está dirigido a niños de 3 a 6 años, pero también a padres de familia, educadores y tutores que los acompañan, pues ofrece estrategias y mecanismos que las familias, los docentes y los niños pueden utilizar para regular sus emociones en el entorno social.

El proyecto es el resultado de una alianza entre Plaza Sésamo y MetLife Foundation y, aunque tendrá presencia en Brasil, India, Medio Oriente, Estados Unidos y México, se prevé que en otros países pueda seguirse en línea y a través de las redes sociales.

“Sabemos que el bienestar emocional es fundamental para que niñas y niños alcancen su máximo potencial”, dijo también el presidente de la Fundación MetLife México, Alfredo Esparza.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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