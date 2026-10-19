Embajada de Guatemala en Francia rinde homenaje a Miguel Ángel Asturias en el cementerio Père-Lachaise

Autoridades de la Embajada de Guatemala en Francia rindieron homenaje a Miguel Ángel Asturias, premio nobel de literatura, ante la tumba donde han permanecido sus restos durante 52 años, con motivo de la conmemoración de su natalicio.

Este 19 de octubre se conmemora el nacimiento de Miguel Ángel Asturias, uno de los escritores más destacados de América Latina, quien con obras como Leyendas de Guatemala, El señor presidente y Mulata de tal cruzó fronteras y generaciones.

A semanas de que sus restos retornen del cementerio Père-Lachaise, en Francia, a su tierra natal, las autoridades de la Embajada de Guatemala en Francia rindieron homenaje a Miguel Ángel Asturias y llevaron flores hasta el lugar donde reposan sus restos.

Con flores, la bandera de Guatemala y otras ofrendas, la Embajada honró la memoria de Asturias y recordó su nacimiento, ocurrido el 19 de octubre de 1899 en Guatemala.

Mientras tanto, en Guatemala, la familia del escritor y autoridades guatemaltecas participaron en una ofrenda floral ante el busto ubicado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde serán inhumados sus restos el próximo 15 de noviembre.

F&G Editores compartió información sobre el homenaje a la memoria de Asturias, en el que participaron Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del nobel, y los sobrinos del autor de Hombres de maíz, Sandino Asturias Valenzuela y Luis Rodrigo Asturias.

Asimismo, participaron autoridades como Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura y Deportes, y el embajador de Francia en Guatemala, Frédéric Clavier.

Esta noche se realizará el estreno nacional de la obra La tumba del Gran Lengua, del maestro Joaquín Orellana, en honor del natalicio y el retorno del escritor.

🇬🇹📚 La Embajada de Guatemala en Francia rindió homenaje a Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, con motivo del aniversario de su nacimiento, el 19 de octubre de 1899. https://t.co/Mn7HwnYRgj — EmbaGuaFr (@EmbaGuaFr) October 19, 2026

¿Qué se conoce del retorno de Asturias?

Los restos del escritor, galardonado con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Lenin de la Paz, regresarán a Guatemala el próximo noviembre. Durante su vida, Asturias residió en países como Argentina y Francia, debido al exilio y a las funciones diplomáticas que ejerció.

El escritor falleció en Madrid, España, en 1974, mientras se encontraba de viaje, y fue enterrado en París, ciudad donde vivió gran parte de sus últimos años. Sus restos serán trasladados del cementerio Père-Lachaise al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El ministro Luis Méndez Salinas anunció recientemente que se espera que los restos del escritor lleguen al país el 12 de noviembre, después de que se realicen diversas actividades en Francia en honor de Asturias.

A su llegada, se tienen planificados homenajes en lugares como la sede de la Embajada de Francia en Guatemala y la iglesia de La Candelaria, así como un funeral de Estado en el Palacio Nacional de la Cultura. El 15 de noviembre se realizará la inhumación.