“En este país son muy nostálgicos y apasionados”: Los Iracundos comparten vivencias durante la gira en Guatemala 2025

Desde el pasado 6 de noviembre el grupo Los Iracundos comenzó una gira por Guatemala y sus integrantes afirman que este es un mes especial, por eso siempre visitan el país en esta época del año.

En la actualidad, el grupo está integrado por Adán Leonardo Franco (voz y guitarra), Marcelo Huertas (piano), Álvaro Paggi Hitta (bajo), Danilo Amico Díaz (guitarra) y Christian Hernán Colaizzo (batería).

Los músicos indicaron que esta época del año es de sus favoritas debido a que en Guatemala logran congregar a sus fanáticos en recintos reconocidos de distintas ciudades.

“Nos gusta que los guatemaltecos sean expresivos y que siempre nos demuestren mucho cariño. Aunque el repertorio de cada show incluyamos aproximadamente 25 canciones, es imposible complacer a todo el mundo”, dijeron durante una entrevista con Prensa Libre.

“Sabemos que tenemos canciones muy conocidas y otras no tanto. Sin embargo, siempre escucharán 10 de las clásicas como Te lo pido de rodillas, Tú con él, Las puertas del olvido, Y me quedé en el bar y Puerto Montt, entre otras”, agregaron.

De acuerdo con Los Iracundos, el apoyo que el grupo ha recibido en el país ha sido constante y en la actualidad sus integrantes continúan el legado de sus fundadores, quienes impusieron estilo.

“Hay personas que les gusta la primera época de Los Iracundos, que era más roquera, pero hay otras que prefieren temas de las últimas grabaciones. Siempre vamos preparados y ensayamos aproximadamente 50 canciones, de las cuales, algunas interpretamos en cada concierto”, afirmaron.

El grupo Los Iracundos comparte vivencias y cancones con admiradores en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Un grupo vigente

Convencidos del legado de sus fundadores, los integrantes actuales de Los Iracundos tienen la claridad que la calidad de las canciones debe permanecer, por lo que cada presentación se prepara con profesionalismo y su gira actual se promociona con el lema La leyenda continúa.

“Es evidente que el grupo tiene un legado, por eso es por lo que promocionamos los conciertos como La leyenda continúa, porque además de mantener vigente a la banda, cuidamos todos los detalles para que el público escuche los temas tal como se grabaron. Además, tratamos de recrear lo que durante décadas han escuchado y por supuesto, lo que los fundadores hicieron, jamás será igualado, pero nos enfocamos en todas las características musicales para que el público sienta, viva y recuerde la autenticidad de esa época”, dijeron.

El grupo Los Iracundos promociona sus canciones en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La gira por Guatemala

Los Iracundos se encuentran en Guatemala y han ofrecido varios conciertos en diferentes recintos. Además, seguirán de gira debido a que sienten una conexión especial con sus admiradores locales.

“La música regala momentos lindos y por eso varios tenemos una lista de canciones que nos recuerdan momentos especiales de la vida que llamamos como La banda sonora. En Guatemala muchas personas incluyeron canciones de Los Iracundos en su banda sonora y eso nos acerca más”, agregaron.

“Sabemos que nuestras canciones son románticas y muchos se sienten identificados por recuerdos, por vivencias actuales y le ponen el corazón. Además, los guatemaltecos son muy nostálgicos y apasionados, y eso se siente y vive durante nuestras presentaciones, por eso es por lo que conectamos mucho”, concluyeron.

Fecha 1

Los Iracundos se presentarán el jueves 13 de noviembre

Hora

El concierto está previsto a las 19 horas

Lugar

El concierto se realizará en Café Escenario, 3 Avenida, 11-36, zona 9 de la ciudad de Guatemala

Entradas

Preventa - Q390

Taquilla - Q450

Reservaciones a los números 5204-5991 y 4647-6730

Fecha 2

Los Iracundos se presentarán el sábado 22 de noviembre

Hora

El concierto está previsto a las 19 horas

Lugar

El concierto se realizará en Salón de Médicos, Km 164.5 CA-2 La Ceiba, Carretera a Cuyotenango

Entradas

Oro – Q300

Plata – Q200

Reservaciones a los números 5702-5634 y 3065-8910

Fecha 3

Los Iracundos se presentarán el miércoles 26 de noviembre

Hora

El concierto está previsto a las 19 horas

Lugar

El concierto se realizará en Club Español. Km 13.5 Calzada Roosevelt, 40-20, zona 7.

Entradas

Diamante – Q450

Platinum – Q325

General – Q240

Reservaciones a los números 3065-8910 y 4647-6730

Fecha 4

Los Iracundos se presentarán el jueves 27 de noviembre

Hora

El concierto está previsto a las 19 horas

Lugar

El concierto se realizará en el Restaurante Donde Mario’s Campestre. Km 27 Carretera a Santa Elena Barillas

Entradas

Preventa – Q490

Taquilla– Q550

Reservaciones a los números 3065-8910 y 4647-6730

Fecha 5

Los Iracundos se presentarán el domingo 30 de noviembre

Hora

El concierto está previsto a las 12 horas

Lugar

El concierto se realizará en Casa San Bartolomé, Km 37.5 Ruta Interamericana

Entradas

Diamante – Q390

Platinum – Q290

Oro – Q190

Reservaciones a los números 5204-5951 y 4647-6730

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.