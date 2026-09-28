En imágenes: Cazzu e Ignacio Colombara asisten juntos a un espectáculo teatral y se revelan nuevas fotos del romance

Mientras continúa con su gira Latinaje Tour, la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, fue captada en Argentina junto al bailarín Ignacio Colombara, con quien se le relaciona sentimentalmente.

Fue el pasado viernes 25 de septiembre cuando la cantante y el bailarín habrían asistido a una función teatral en Buenos Aires, Argentina. Durante el evento, se les captó abrazados y caminando de la mano por el recinto, lo que rápidamente llevó a sus fanáticos a reavivar los rumores sobre su romance.

Se conoce que Cazzu habría asistido junto a Ignacio Colombara, de 27 años, a una función de Animal, dirigida por Maty Napp. La presencia de la cantante no pasó desapercibida, pues medios internacionales los señalan como pareja.

Este es el primer vistazo de Cazzu junto a una persona en actitud romántica luego de su separación del papá de su hija Inti. Medios como People destacan que la pareja se dejó ver “acaramelada” durante su visita al teatro Dumont 4040. Tiempo después, se publicaron fotografías en las que se les ve sonrientes y acaramelados.

La presencia de los artistas recordó las declaraciones de Cazzu en agosto pasado, cuando confirmó que tenía una nueva pareja sentimental, años después de su relación con Christian Nodal. Sin embargo, la artista no reveló de quién se trataba.

Esa confirmación llevó a sus fanáticos a fijarse aún más en el bailarín argentino, con quien se le comenzó a relacionar en mayo pasado, debido a que, durante su concierto en Querétaro, la artista se refirió al bailarín como suyo.

Luego de esa declaración, la cadena de televisión Univisión captó a Colombara descendiendo del mismo vehículo en el que viajaban Cazzu y su hija, lo que avivó los rumores.

La artista, que ha mantenido su vida en privado, no ha hecho oficial su romance. Aunque medios internacionales los consideran pareja a partir de las imágenes, ni ella ni Ignacio Colombara lo han confirmado.

En cuanto a Ignacio Colombara, se conoce que el bailarín y actor de doblaje tiene 27 años y es originario de Mendoza. Medios como Milenio destacan que Colombara se adentró en el mundo del doblaje a los siete años y prestó su voz a Ravi Ross en las series Jessie y Acampados, entre otros papeles.

A los 14 años, destaca el medio, Ignacio Colombara inició su formación profesional en teatro, expresión corporal y música. Su carrera como bailarín lo ha llevado a presentarse en grandes escenarios y su trabajo más reciente ha sido como bailarín de Cazzu en su gira Latinaje Tour.