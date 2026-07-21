“Enredados”: Disney convierte el centro histórico de Girona en un set de filmación para el nuevo live-action

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“Enredados”: Disney convierte el centro histórico de Girona en un set de filmación para el nuevo live-action

La nueva película de “Enredados” comenzó a grabarse en Girona, España. Estos son los principales escenarios elegidos por Disney.

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Enredados: Disney convierte el centro histórico de Girona en un set de filmación para el nuevo live-action

La catedral de Girona y su centro histórico acogen desde este lunes20 de julio el rodaje de la película "Enredados", una producción de Disney para llevar a las pantallas el cuento clásico de "Rapunzel". (Foto Prensa Libre: EFE)

El lunes 20 de julio del 2026 comenzó el rodaje de la nueva película de Disney Enredados, basada en el cuento clásico Rapunzel, de los hermanos Grimm, pero ahora en una versión live-action que tendrá como escenarios la catedral de Girona, España, y su centro histórico.

En los últimos días, unas 500 personas que integran la producción han trabajado para dar forma y adaptar los principales sets de rodaje.

Las localizaciones incluyen las escaleras y el interior de la catedral, la calle Manaies, la plaza dels Apòstols, el paseo Arqueològic, la Pujada de Sant Domènec y la muralla. También está previsto que se rueden algunas escenas en Besalú (Garrotxa), a finales de julio.

Las grabaciones durarán poco más de dos semanas, por lo que el Ayuntamiento informó de que se extenderán hasta el 3 de agosto próximo y advirtió sobre afectaciones a la movilidad y cambios en la recolección de residuos.

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Además de los escenarios anunciados, se habilitaron la Casa Sarraïnes y el Museo de Historia de Girona como espacios de logística.

Asimismo, se reservó espacio para vehículos técnicos en diferentes puntos del centro histórico, en la explanada de la Copa y en el aparcamiento del camino de la Font de l'Abat (Fuente del Abad).

Las autoridades aseguraron que los residentes en las zonas afectadas podrán acceder a sus viviendas con normalidad, excepto durante los momentos puntuales en que se ruede alguna escena.

Enredados: Disney convierte el centro histórico de Girona en un set de filmación para el nuevo live-action
Unas 500 personas trabajan en adaptar los escenarios para el rodaje de la nueva película de Disney "Enredados". (Foto Prensa Libre: EFE)

Mientras tanto, las autoridades han celebrado varias reuniones con los vecinos y habilitaron una sección específica en el sitio web del Ayuntamiento donde se detallan todas las previsiones sobre movilidad y aparcamiento.

La expectativa por la nueva producción de Enredados crece cada vez más. En abril pasado se llevó a cabo el proceso de selección de bailarines y figurantes, durante el cual largas filas de aspirantes se formaron en Girona en busca de obtener un lugar.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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