Enrique Bunbury promociona “Deseos de usar y tirar”, el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio

Desde el 1 de enero, el artista español alertó a sus admiradores a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales.

“Queridos todos. Lo primero y más importante es desearles lo mejor para este 2020. Espero que les traiga lo o que merezcan y que sus deseos se cumplan. Personalmente, este año se me presenta especialmente emocionante”, compartió el artista. Además, agregó que trabajó duro durante el 2019 y que publicará nuevo disco, el cual es muy importante para él.

“Creo que hay en surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy”, agregó Bunbury en el texto.

El nuevo tema

Deseos de usar y tirar se lanzó este miércoles 15 de enero y es la primera canción que el artista español incluirá en su nueva producción discográfica prevista para publicar este año.

El tema es una mezcla de bolero y electrónica contemporánea y de acuerdo con un comunicado de Bunbury, esta es la primera sorpresa de varias que tiene preparadas.

Deseos de usar y tirar está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify y Dezeer, entre otras.

El videoclip

Bunbury también publicó el video oficial de Deseos de usar y tirar, el cual estuvo dirigido por Jose Girl y producido por Timber Films.

El clip de 4 minutos y 9 segundos se publicó en YouTube y se lanzó a las 13 horas (horario en Guatemala) y en menos de una hora superó las 40 mil reproducciones.

En la pieza visual destaca la participación de Sherilyn Fenn, actriz estadounidense de cine y televisión y Jessica Hogan, actriz californiana transgénero.

Presentaciones en Guatemala

1996. Fue la primera vez que se presentó en el país. Dio un concierto el 14 de septiembre con su banda Héroes del Silencio en la extinta Plaza de Toros y dos días antes compartió con algunos seguidores durante una cena en un restaurante de la capital.

Fue la primera vez que se presentó en el país. Dio un concierto el 14 de septiembre con su banda Héroes del Silencio en la extinta Plaza de Toros y dos días antes compartió con algunos seguidores durante una cena en un restaurante de la capital. 1998. Dio una firma de autógrafos el 2 de marzo en una desaparecida tienda de venta de discos, y el 7 de marzo, un concierto en la Plaza de Toros, en el que presentó Radical Sonora, su primer álbum como solista.

Dio una firma de autógrafos el 2 de marzo en una desaparecida tienda de venta de discos, y el 7 de marzo, un concierto en la Plaza de Toros, en el que presentó Radical Sonora, su primer álbum como solista. 2003. Dio un concierto en el Domo de la zona 13, el 14 de agosto, y presentó su álbum Flamingos.

Dio un concierto en el Domo de la zona 13, el 14 de agosto, y presentó su álbum Flamingos. 2004. Se presentó en el Estadio del Ejército el 4 de diciembre y ofreció un show en el que destacó temas del álbum El Viaje a Ninguna Parte.

Se presentó en el Estadio del Ejército el 4 de diciembre y ofreció un show en el que destacó temas del álbum El Viaje a Ninguna Parte. 2007. Ofreció un concierto con Héroes del Silencio en el Estadio del Ejército, el 15 de septiembre, e inició en el país la gira de despedida de la mítica banda.

Ofreció un concierto con Héroes del Silencio en el Estadio del Ejército, el 15 de septiembre, e inició en el país la gira de despedida de la mítica banda. 2009. Se presentó en el Domo de la zona 13, el 1 de octubre, y promocionó su disco Hellville de Luxe.

Se presentó en el Domo de la zona 13, el 1 de octubre, y promocionó su disco Hellville de Luxe. 2012. Ofreció dos conciertos en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el 29 y 30 de mayo, en los que deleitó a los seguidores con temas del álbum Licenciado Cantinas.

Ofreció dos conciertos en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el 29 y 30 de mayo, en los que deleitó a los seguidores con temas del álbum Licenciado Cantinas. 2014. Se presentó nuevamente en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el 18 de marzo y promocionó las canciones del álbum Palosanto.

Se presentó nuevamente en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el 18 de marzo y promocionó las canciones del álbum Palosanto. 2016. Ofreció un concierto en la Ermita de la Santa Cruz en Antigua Guatemala, el 12 de abril y presentó temas del álbum Unplugged bajo la gira #MutacionesTour2016

Ofreció un concierto en la Ermita de la Santa Cruz en Antigua Guatemala, el 12 de abril y presentó temas del álbum Unplugged bajo la gira #MutacionesTour2016 2018. El artista español Enrique Bunbury volvió al país y se dio un concierto el 5 de octubre en el Fórum Majadas. El 7 de octubre se presentó por primera vez en Quetzaltenango y cantó en El Centro Intercultural. En ambos shows destacó los temas de su álbum Expectativas.

