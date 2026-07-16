Entre películas y futbol: Coro Nacional de Guatemala ofrecerá concierto gratuito este jueves 16 de julio

Inspirado en las memorables bandas sonoras del cine y el deporte, el Coro Nacional de Guatemala ofrecerá este jueves 16 de julio un concierto gratuito titulado Entre películas y futbol.

"La música tiene el poder de transportarnos a las historias y emociones que han marcado generaciones. Te invitamos a disfrutar de una velada donde la música coral será la protagonista, en un espacio que continúa promoviendo el encuentro entre el arte, la cultura y la ciudadanía", invita la institución en sus redes sociales.

El concierto será este jueves 16 de julio, a las 18 horas, en Casa Ibargüen, 7.ª avenida 11-66, zona 1, Ciudad de Guatemala.

La presentación será gratuita y se celebra en el marco del Mundial del 2026 y del 60 aniversario del Coro Nacional de Guatemala, que se conmemorará en noviembre próximo.

Fecha

jueves 16 de julio del 2026.

Hora

18 horas.

Lugar

Casa Ibargüen, 7.ª avenida 11-66, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Entrada

Gratuita

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