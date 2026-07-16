Entre películas y futbol: Coro Nacional de Guatemala ofrecerá concierto gratuito este jueves 16 de julio

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Entre películas y futbol: Coro Nacional de Guatemala ofrecerá concierto gratuito este jueves 16 de julio

El Coro Nacional de Guatemala ofrecerá un concierto gratuito con bandas sonoras de películas y temas inspirados en el futbol.

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Entre películas y futbol: Coro Nacional de Guatemala ofrecerá concierto gratuito este jueves 16 de julio

El Coro Nacional de Guatemala ofrecerá un concierto gratuito este jueves 16 de julio del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Coro Nacional de Guatemala)

Inspirado en las memorables bandas sonoras del cine y el deporte, el Coro Nacional de Guatemala ofrecerá este jueves 16 de julio un concierto gratuito titulado Entre películas y futbol.

"La música tiene el poder de transportarnos a las historias y emociones que han marcado generaciones. Te invitamos a disfrutar de una velada donde la música coral será la protagonista, en un espacio que continúa promoviendo el encuentro entre el arte, la cultura y la ciudadanía", invita la institución en sus redes sociales.

El concierto será este jueves 16 de julio, a las 18 horas, en Casa Ibargüen, 7.ª avenida 11-66, zona 1, Ciudad de Guatemala.

La presentación será gratuita y se celebra en el marco del Mundial del 2026 y del 60 aniversario del Coro Nacional de Guatemala, que se conmemorará en noviembre próximo.

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Fecha

jueves 16 de julio del 2026.

Hora

18 horas.

Lugar

Casa Ibargüen, 7.ª avenida 11-66, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Entrada

Gratuita

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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