“Es insensible y discriminatorio”: la cantante Joy Huerta, casada con una mujer, denuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana

Joy Huertas sorprendió a sus seguidores cuando confesó que era lesbiana y estaba embarazada. (Foto: Twitter/@solamentejoy)

“Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres, escribió Huerta en su cuenta de Twitter.

“Al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento un documento NO REQUERIDO y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser Presunción de Criminalidad”, agregó.

La vocalista del popular dueto Jesse & Joy dejó atónitos a sus fans cuando en abril último reveló que estaba embarazada; sin embargo, lo que más sorprendió fue su anuncio de que se casó con una mujer, de quien ha revelado muy poco.

“Desde pequeña he visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro: dos personas amándose con consentimiento para mí es amor sin importar el género”, comunicó entonces.

En sus denuncias dadas a conocer por las redes sociales, Joy pide que haya más sensibilización por parte de autoridades y servidores públicos.

“Hace MUCHA falta que sensibilicen a su personal @SRE_mx ; ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como EL PADRE, no solo es insensible también discriminatorio”, escribió la cantante en otro tuit.

