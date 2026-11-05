“Esa no es la disculpa que ordenó el tribunal”: Sasha Sokol acusa a Luis de Llano de incumplir la sentencia tras publicar un video

Más de un año después de que la Suprema Corte de Justicia de México dejara firme la resolución judicial en el caso de abuso infantil denunciado por Sasha Sokol contra Luis de Llano, el productor publicó un video en el que ofrece disculpas a la cantante. Sin embargo, Sokol asegura que el mensaje no cumple con lo ordenado por las autoridades judiciales.

La cantante también señala que De Llano incumplió otra disposición de la sentencia, por lo que anunció que tomará medidas.

El caso se remonta al 2022, cuando Sasha Sokol denunció que había sido víctima de abuso por parte del productor mexicano cuando ella tenía 14 años y él, 40. De Llano había hablado sobre el tema en una entrevista, en la que afirmó que sostuvo una relación durante años con la cantante.

El caso llegó a los tribunales, pues Sokol sostuvo que la relación fue ilícita debido a la diferencia de edad. Tras el proceso judicial, en el 2023 una jueza emitió un fallo a favor de la cantante por daño moral.

El productor intentó apelar la decisión, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México rechazó el amparo y dejó firme la resolución. Esta le ordena publicar una disculpa dirigida a la cantante y difundir una síntesis de la sentencia en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral.

El pasado 2 de noviembre, Luis de Llano publicó un video titulado “Tercer resolutivo Perdón Público”, que, según su descripción, está dirigido a Sasha Sokol Cuillery. Horas después, la cantante se pronunció sobre el material y señaló que el productor habría incumplido la sentencia judicial.

Sokol afirmó que el productor pretende presentar el video como “una disculpa pública”. Sin embargo, señaló que “ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”, pues considera que el mensaje omite elementos establecidos en la resolución.

“La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices”, expresó la cantante al explicar por qué considera que el video no cumple con lo ordenado.

En su comunicado del 5 de noviembre, la actriz reiteró que el video en el que Luis de Llano le ofrece disculpas públicas no cumple con lo establecido por las autoridades judiciales.

En el video, De Llano reconoce su responsabilidad civil por daño moral, declarada en su contra debido al “vínculo” que sostuvo con la actriz durante la década de 1980.

En su mensaje, también reconoció que las declaraciones que hizo el 6 de marzo del 2022 fueron “desafortunadamente inexactas” y que minimizaron el impacto de los hechos juzgados, por lo que ofreció disculpas públicas a Sokol.

“Asumo totalmente la responsabilidad civil derivada de mi sentencia y me comprometo formalmente a no volver a realizar mención alguna sobre su persona”, dice De Llano en el video.

Ante estas declaraciones, Sokol sostiene que la disculpa pública incumple lo ordenado por el tribunal porque omite elementos fundamentales de la resolución judicial.

También señala que, al publicar una disculpa distinta de la ordenada, De Llano incumple la prohibición de mencionarla. La cantante indicó que el despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont se incorporará a su equipo legal en materia penal.