“Eligieron distorsionar lo que vivimos”: integrantes de Timbiriche cuestionan la serie por alterar sus vivencias y revictimizar a Sasha Sokol

Timbiriche se convirtió en un fenómeno musical gracias al carisma y talento de sus integrantes durante la década de 1980, lo que llevó a la agrupación a alcanzar el éxito en México y otras partes de Latinoamérica. Sin embargo, en el 2026 se estrenó una serie de televisión inspirada en sus miembros, quienes señalan que la producción distorsiona sus vivencias.

El grupo, que pasó de ser un proyecto musical infantil a un fenómeno pop durante la adolescencia de sus integrantes, vuelve a ser noticia por una serie de televisión que lleva el nombre de la agrupación, Timbiriche, y con la que aseguran no tener relación.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, señaló el grupo en un comunicado en octubre pasado.

En esa ocasión, la agrupación detalló que, aunque reconocía la libertad creativa, la historia de ficción pretendía representar a sus integrantes, lo que les preocupaba porque no habían participado en la producción. La controversia resurgió luego de que, en otro comunicado, el grupo señalara que la serie distorsiona sus vivencias y revictimiza a una de sus integrantes.

Los miembros de Timbiriche, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Benny Ibarra, Erik Rubín y Sasha Sokol, señalaron que la producción desaprovechó “una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones”, al distorsionar sus vivencias y abordar temas dolorosos de forma irresponsable.

En su pronunciamiento, la agrupación señaló que la producción decidió dejar de lado la magia que hizo de Timbiriche un éxito para concentrarse en un “episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable.”

La agrupación se refirió así a la manera en que la serie aborda el abuso infantil que habría sufrido Sasha Sokol por parte del productor Luis de Llano, quien enfrentó un juicio en el que fue sentenciado a presentar una disculpa pública a la cantante y publicar una síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad por daño moral, entre otras disposiciones.

Ante la forma en que se abordó lo vivido por una de sus integrantes, Timbiriche resaltó que “no se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”, pues considera que el tema fue tratado de manera irresponsable.

Los integrantes cuestionaron cómo un programa de televisión que “pretende convertir ese dolor en entretenimiento” puede contribuir a prevenir los casos de abuso en el país. A su juicio, la producción más bien “revictimiza a quien lo vivió”, por lo que criticaron la manera en que se contó la historia.

El grupo celebró que parte de la conversación pública haya mostrado sensibilidad ante los hechos y agradeció que se distinguiera entre la ficción y las experiencias vividas por sus integrantes.

La serie, estrenada en la plataforma de streaming ViX, se inspira en el surgimiento de una de las agrupaciones musicales más exitosas de la década de 1980 y profundiza, a lo largo de ocho episodios, en cómo surgió, se consolidó y se transformó en un fenómeno musical.