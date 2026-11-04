“Piratas del Caribe”: Johnny Depp revela qué condiciones pondría para regresar como Jack Sparrow en una sexta película

La saga cinematográfica Piratas del Caribe podría llegar a los cines con una sexta entrega que pondría fin a la historia. Luego de que el productor Jerry Bruckheimer revelara que se trabaja en el guion de Piratas del Caribe 6, surgió la duda sobre el esperado regreso de Johnny Depp.

El actor, quien ha destacado por interpretar personajes como Edward Manostijeras, Willy Wonka y el Sombrerero Loco, podría retomar uno de sus papeles más icónicos: el capitán Jack Sparrow. Meses atrás, Bruckheimer anunció que estaría en conversaciones con Depp para su regreso.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Depp expresó su disposición a retomar el personaje y llevarlo nuevamente al cine, aunque destacó que pondría una condición a la producción.

La condición para su regreso tiene que ver con cerrar la franquicia y darles a los personajes, incluido el capitán Jack Sparrow, una despedida acorde con lo que se ha creado en estas películas.

Según sus declaraciones al medio, regresaría solo si “las cosas” están como deben estar para la culminación de la franquicia de Piratas del Caribe. “La única participación que realmente quiero tener, de verdad, es simplemente despedirlos de la mejor manera posible”, resaltó el actor en su entrevista.

También destacó que se reuniría con el productor Jerry Bruckheimer para trabajar en su posible regreso a Piratas del Caribe. Además, expresó su confianza en el productor para desarrollar la historia de esta sexta entrega y resaltó que mantiene con él una “profunda amistad”.

Estas declaraciones llegan después del distanciamiento entre Depp y Disney durante el mediático juicio del actor con su expareja Amber Heard, cuando se planeaba su regreso a la franquicia. Meses atrás surgieron rumores sobre una nueva entrega y la posible reincorporación del actor.

Johnny Depp se convirtió en uno de los rostros de la franquicia, pues participó en las cinco películas estrenadas entre el 2003 y el 2017. Por ello, existe expectativa sobre su posible regreso en la sexta entrega.

¿Qué se sabe de la sexta entrega de Piratas del Caribe?

Medios como The Hollywood Reporter han informado que el desarrollo de Piratas del Caribe 6 lleva varios años. El productor ha señalado que cuenta con un "muy buen guion", que espera llevar a la pantalla grande.

Además, detalló que se “reiniciaría la saga de Piratas del Caribe”, con el objetivo de facilitar el rodaje sin tener que esperar a determinados actores. El guion está a cargo de Jeff Nathanson.

En declaraciones al medio Entertainment Weekly (EW), Bruckheimer resaltó que el guion tiene “un tercer acto increíble”, por lo que debían concentrarse en pulir el primero y el segundo antes de avanzar con esta sexta producción.