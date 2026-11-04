Escenario
Noche de los Museos 2026: teatro, talleres y actividades artísticas en el Museo de la Universidad de San Carlos
El Museo de la Universidad de San Carlos abrirá sus puertas para celebrar la Noche de los Museos, con una agenda de actividades culturales y artísticas.
El Museo de la Universidad de San Carlos organiza "Un día en el Museo", que se celebrará el 16 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía MUSAC)
El Museo de la Universidad de San Carlos (Musac) abrirá sus puertas al público para compartir la historia del edificio, cuya construcción comenzó en 1779 y que, después de albergar acontecimientos importantes, se convirtió en museo en 1994.
La página oficial destaca que este edificio “presenta un sobrio estilo neoclásico con influencia renacentista”. El inmueble permite hacer un viaje imaginario a la época en la que albergó a estudiantes que formaron parte de la historia de Guatemala.
El edificio fue declarado Monumento Nacional por su valor histórico y estético en 1970 y Monumento Histórico de la Usac en 1997. Su historia podrá apreciarse durante la celebración de la 15.ª edición de la Noche de los Museos de la Ciudad de Guatemala.
Este evento permitirá a los guatemaltecos disfrutar, durante una noche, de 31 espacios culturales e históricos, entre museos, centros culturales, casas culturales y otros espacios, que ofrecerán diversas actividades.
El Musac anunció una agenda de las 17 a las 22 horas, que incluirá presentaciones de personajes históricos de la Usac a cargo del grupo de Teatro de TGW y recorridos demostrativos.
El museo también tendrá exposiciones, presentaciones artísticas y venta de antojitos típicos guatemaltecos. La Noche de los Museos incluirá otros espacios, como el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad Popular.
Conozca el cronograma de actividades programadas para la celebración de la 15.ª edición de la Noche de los Museos.
Fecha
6 de noviembre
Horario
De 17 a 22 horas
Lugar
Museo de la Universidad de San Carlos, 9a. avenida 9-79, zona 1 de la Ciudad de Guatemala
Ingreso
Acceso libre
Agenda de actividades
- De 17 a 22 horas: Personajes históricos de la Usac, por el grupo de Teatro de TGW
- De 17 a 22 horas: Taller de indumentaria maya, integrado a la exposición Tradición en barro y color, dirigido por el maestro Isabel Sisimit
- De 17 a 21 horas: Personajes del obispo Francisco Marroquín y de un estudiante universitario de la época colonial
- De 17 a 17.20 horas: Presentación artística del Coro de la Escuela de Música Carlos F. Novella
- De 18 a 19 horas: Visita guiada por las exposiciones del Musac
- De 18 a 18.20 horas: Presentación artística de la Orquesta de Guitarras de la Escuela de Música Carlos F. Novella
- De 19.30 a 20 horas: Recorridos libres
- De 19 a 19.20 horas: Presentación artística de la Banda de la Escuela de Música Carlos F. Novella
- De 17 a 22 horas: Recorrido demostrativo por el Centro de Estudios de Restauración y Museografía
- De 17 a 22 horas: Antojitos chapines y dulces típicos
Exposiciones
- Usac tricentenaria: devenir histórico del alma mater en la época colonial, con el surgimiento de la educación superior
- Tesoros universitarios: obras emblemáticas de la pinacoteca del Musac, con retratos de personajes cuyo legado ha trascendido en la historia del alma mater
- Tradición en barro y color: cerámica pintada antigüeña, legado de la familia Tabin Zamora, en homenaje a Hilario Tabin
- Galería de Arte: tesoros universitarios modernos y contemporáneos. Obras de artistas guatemaltecos de brillante trayectoria
- Revalorando lo nuestro: construcción del edificio sede de la Usac en la Nueva Guatemala de la Asunción, Facultad de Derecho, hoy Musac
- Mural Tierra fértil de Guatemala, 1954: obra emblemática de la artista guatemalteca Rina Lazo
- Salón General Mayor Adolfo Mijangos López: sede de acontecimientos sociopolíticos trascendentales en la historia. En sus muros se aprecia la "Pinacoteca de Personajes Ilustres" de la educación superior
- Claustro: pinturas y esculturas del maestro Ricardo López
- Instalación Miguel Ángel Asturias: estudiante de la Usac
- Piezas del mes: coleccionismo "Hot Wells", Kevin Ramos, y grabados de Arturo García Bustos, en el centenario de su nacimiento
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