Noche de los Museos 2026: teatro, talleres y actividades artísticas en el Museo de la Universidad de San Carlos

El Museo de la Universidad de San Carlos (Musac) abrirá sus puertas al público para compartir la historia del edificio, cuya construcción comenzó en 1779 y que, después de albergar acontecimientos importantes, se convirtió en museo en 1994.

La página oficial destaca que este edificio “presenta un sobrio estilo neoclásico con influencia renacentista”. El inmueble permite hacer un viaje imaginario a la época en la que albergó a estudiantes que formaron parte de la historia de Guatemala.

El edificio fue declarado Monumento Nacional por su valor histórico y estético en 1970 y Monumento Histórico de la Usac en 1997. Su historia podrá apreciarse durante la celebración de la 15.ª edición de la Noche de los Museos de la Ciudad de Guatemala.

Este evento permitirá a los guatemaltecos disfrutar, durante una noche, de 31 espacios culturales e históricos, entre museos, centros culturales, casas culturales y otros espacios, que ofrecerán diversas actividades.

El Musac anunció una agenda de las 17 a las 22 horas, que incluirá presentaciones de personajes históricos de la Usac a cargo del grupo de Teatro de TGW y recorridos demostrativos.

El museo también tendrá exposiciones, presentaciones artísticas y venta de antojitos típicos guatemaltecos. La Noche de los Museos incluirá otros espacios, como el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad Popular.

Conozca el cronograma de actividades programadas para la celebración de la 15.ª edición de la Noche de los Museos.

Fecha

6 de noviembre

Horario

De 17 a 22 horas

Lugar

Museo de la Universidad de San Carlos, 9a. avenida 9-79, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Ingreso

Acceso libre

Agenda de actividades

De 17 a 22 horas: Personajes históricos de la Usac, por el grupo de Teatro de TGW

Personajes históricos de la Usac, por el grupo de Teatro de TGW De 17 a 22 horas: Taller de indumentaria maya, integrado a la exposición Tradición en barro y color, dirigido por el maestro Isabel Sisimit

Taller de indumentaria maya, integrado a la exposición Tradición en barro y color, dirigido por el maestro Isabel Sisimit De 17 a 21 horas: Personajes del obispo Francisco Marroquín y de un estudiante universitario de la época colonial

Personajes del obispo Francisco Marroquín y de un estudiante universitario de la época colonial De 17 a 17.20 horas: Presentación artística del Coro de la Escuela de Música Carlos F. Novella

Presentación artística del Coro de la Escuela de Música Carlos F. Novella De 18 a 19 horas: Visita guiada por las exposiciones del Musac

Visita guiada por las exposiciones del Musac De 18 a 18.20 horas: Presentación artística de la Orquesta de Guitarras de la Escuela de Música Carlos F. Novella

Presentación artística de la Orquesta de Guitarras de la Escuela de Música Carlos F. Novella De 19.30 a 20 horas: Recorridos libres

Recorridos libres De 19 a 19.20 horas: Presentación artística de la Banda de la Escuela de Música Carlos F. Novella

Presentación artística de la Banda de la Escuela de Música Carlos F. Novella De 17 a 22 horas: Recorrido demostrativo por el Centro de Estudios de Restauración y Museografía

Recorrido demostrativo por el Centro de Estudios de Restauración y Museografía De 17 a 22 horas: Antojitos chapines y dulces típicos

Exposiciones

Usac tricentenaria: devenir histórico del alma mater en la época colonial, con el surgimiento de la educación superior

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