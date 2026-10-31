Noche de los Museos 2026: qué lugares visitar gratis, direcciones, parqueos y recomendaciones

La riqueza cultural, artística y patrimonial del país podrá disfrutarse de una forma diferente durante la 15.ª edición de la Noche de los Museos, que se celebrará en la capital.

Espacios como el Congreso de la República, el Museo Postal de Correos de Guatemala y el Museo Numismático del Banco de Guatemala abrirán sus puertas este 6 de noviembre para que visitantes nacionales y extranjeros conozcan más sobre la historia y el patrimonio que resguardan sus edificios.

Esta edición invita al público a apreciar la arquitectura bajo la luz de la luna y explorar 31 espacios, ubicados en su mayoría en el Centro Histórico, entre ellos museos, centros culturales, casas culturales y otros lugares de relevancia histórica.

Como cada año, los visitantes podrán comenzar el recorrido en el museo de su elección y organizar su propia ruta, ya que todos los espacios tendrán admisión gratuita de 17 a 22 horas.

El año pasado, esta actividad tuvo una concurrencia de más de 71 mil 800 personas, mientras que para este año se sumaron nuevos espacios. En cada museo también se organizan actividades especiales para los visitantes. Uno de ellos es el de la Universidad Popular, que ofrecerá teatro breve, pintura en vivo, exposiciones y recorridos.

Para esta edición también se contará con un servicio gratuito de buses, dividido en tres circuitos. Sin embargo, los organizadores resaltan que no se trata de un recorrido guiado, pues los buses funcionarán como transporte público y acercarán a los visitantes a los museos, según las paradas establecidas. Por ello, recomiendan consultar el mapa de rutas.

Museos y espacios culturales

Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (9.ª avenida 9-79, zona 1) Congreso de la República (9.ª avenida 9-44, zona 1) Museo Nacional de Historia (9.ª calle 9-70, zona 1) Museo del Holocausto Guatemala (6.ª avenida 1-88, zona 1) Casa de la Memoria Kaji Tulam (6.ª avenida 1-73, zona 1) Tribunal Supremo Electoral (6.ª avenida 0-32, zona 2) Centro Cultural La Quinta (5.ª calle 5-33, zona 1) Centro Cultural Mosaico Guatemala (10.ª calle 4-19, zona 1) Centro Cultural El Talpetate (3.ª avenida 10-29, zona 1) Centro Cultural de España en Guatemala (6.ª avenida 11-02, Edificio Lux, segundo nivel, zona 1) Fondo de Cultura Económica (11 calle 6-50, zona 1) Museo Postal de Correos de Guatemala (7.ª avenida 11-67, Palacio de Correos, segundo nivel, ala norte, zona 1) Sala Histórica de la Policía Nacional Civil (10.ª calle 13-92, zona 1) Universidad Popular (10.ª calle 10-32, zona 1) Centro Cultural Universitario (2.ª avenida 12-11, Paraninfo Universitario, zona 1) Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise (8.ª avenida 12-58, zona 1) Registro General de la Propiedad (9.ª avenida 14-25, zona 1) Casa Abril (15 calle 11-63, zona 1) Museo del Organismo Judicial (9.ª avenida 12-73, zona 1) Museo del Ejército de Guatemala (21 calle 3-81, zona 1) Museo Numismático del Banco de Guatemala (7.ª avenida 22-01, zona 1) Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza (8.ª avenida 20-59, Ministerio de Finanzas Públicas, zona 1) Centro Cultural, Museo del Ferrocarril (9.ª avenida A 18-03, zona 1) Museo de la Tipografía Nacional (18 calle 6-72, zona 1) Museo Otto René Mansilla, Radio TGW (18 calle 6-72, zona 1) Mapa en Relieve de Guatemala (avenida Simeón Cañas final, Hipódromo del Norte, zona 2) Museo del Deporte de Guatemala (ruta 2, vía 5, 1-29, 4.º norte, zona 4) Centro Cultural Carlos Humberto Sandoval Cardona de la Gran Logia de Guatemala (12 avenida 26-67, zona 5) Museo Nacional de Historia Natural (6.ª calle 7-30, zona 13) Museo Nacional de Arqueología y Etnología (6.ª calle y 7.ª avenida, zona 13) Museo del Insivumeh (7.ª avenida 14-57, zona 13)

Listado de parqueos

Inmediaciones del Museo de la Universidad de San Carlos, Museo Nacional de Historia y Congreso de la República

Parqueo Danubio: 9.ª calle 9-17, zona 1. Tarifa: Q10 por hora

9.ª calle 9-17, zona 1. Tarifa: Q10 por hora Parqueo Arimany: 9.ª calle 7-65, zona 1. Tarifa: Q10 por hora

9.ª calle 7-65, zona 1. Tarifa: Q10 por hora Parqueo Nuevediez: 9.ª avenida 10-29, zona 1. Tarifa: Q10 por media hora y Q20 por hora

Inmediaciones de la Universidad Popular

Parqueo San José: 11.ª avenida 10-41, zona 1. Tarifa: Q20 por cuatro horas, con boleto sellado por la Universidad Popular

Inmediaciones del Museo del Holocausto Guatemala y Casa de la Memoria Kaji Tulam

Parqueo Edificio San Sebastián: 6.ª avenida 3-23, zona 1. Tarifa: Q10 por hora

6.ª avenida 3-23, zona 1. Tarifa: Q10 por hora Parqueo público: 2.ª calle 5-10, zona 1. Tarifa: Q10 por hora

Inmediaciones del Centro Cultural El Talpetate

Parqueo Modelo: 10.ª calle 3-25, zona 1. Tarifa única: Q40, de 17 a 22.30 horas

Inmediaciones del Centro Cultural de España en Guatemala

Torre de parqueos: 5.ª avenida y 11.ª calle, zona 1. Tarifa: Q50 por cuatro a seis horas

Inmediaciones del Fondo de Cultura Económica de Guatemala

Parqueo: 11.ª calle 6-28, zona 1. Tarifa: Q15 por hora y Q10 por fracción

Inmediaciones del Museo del Organismo Judicial

Parqueo de la 13.ª calle: 13.ª calle 9-63, zona 1. Tarifa: Q40, de 17 a 22 horas

13.ª calle 9-63, zona 1. Tarifa: Q40, de 17 a 22 horas Parqueo de la 9.ª avenida: 9.ª avenida 12-28, zona 1. Tarifa: Q10 por hora

Inmediaciones de la Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise

Dirección: 8.ª avenida 12-58, zona 1

Inmediaciones del Museo Postal

Estacionamiento Vien: 13.ª calle 7-49, zona 1. Tarifa única: Q35. Abierto hasta las 22 horas

13.ª calle 7-49, zona 1. Tarifa única: Q35. Abierto hasta las 22 horas Estacionamiento Parque 12: 12.ª calle 6-38, zona 1. Tarifa única: Q35, de 18 a 21 horas

Mapa en Relieve de Guatemala

Parqueo gratuito en todo el contorno de las instalaciones

Museo Numismático

Parqueo Plaza Cuatro: 6.ª avenida 0-35, zona 4. Tarifa: Q10 por hora o fracción

Museo del Deporte de Guatemala

Parqueo Edificio Inara 4: ruta 2, vía 6, 5-64, zona 4. Tarifa: Q30 por evento (se debe validar el boleto en el museo)

Museo Nacional de Arqueología y Etnología y Museo Nacional de Historia Natural

Parqueo: 5.ª calle y 7.ª avenida, zona 13. Ingreso por la 7.ª avenida. Tarifa: gratuita

Mapa oficial de las rutas y paradas de los distintos recorridos del evento. (Foto Prensa Libre: Noche de los Museos/Facebook)

Recomendaciones para los visitantes