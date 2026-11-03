“Mickey’s Home Alone”: fecha de estreno, tráiler y de qué trata el especial navideño de Mickey y Pluto

Como un homenaje al éxito protagonizado por Macaulay Culkin, Home Alone, Mickey vivirá una experiencia navideña en la que deberá enfrentarse a dos villanos que intentan arruinar su Navidad.

Al estilo de Mi pobre angelito, la nueva producción de Disney, Mickey’s Home Alone, llevará a Mickey y a su fiel amigo Pluto a vivir una aventura al quedarse solos en casa, donde la diversión se verá amenazada por dos desconocidos.

Esta nueva producción se estrenará el Día de Acción de Gracias, el jueves 26 de noviembre del 2026, primero en Disney Jr., a las 18 horas (horario del este/pacífico).

Mickey’s Home Alone se integrará a la plataforma Disney Plus el 27 de noviembre, según detalla la empresa. Mientras tanto, canciones como "Ho-Ho-Home for Christmas", que forma parte de la película, también estarán disponibles para el público este viernes 6 de noviembre en diferentes plataformas musicales.

El especial también llegará a Disney Channel el 30 de noviembre, cuando el público podrá disfrutar del caos que se desata cuando Mickey y Pluto se quedan solos en casa.

¿De qué trata Mickey’s Home Alone?

Mickey regresa al estilo de uno de los clásicos navideños favoritos del público, Home Alone. El ratón más famoso del mundo está ansioso por compartir con sus amigos una Navidad en casa. Sin embargo, los planes cambian cuando Minnie anuncia que tiene previsto disfrutar de esa época en el Palacio de Hielo.

Aunque Mickey no está tan convencido del plan, acepta ir con sus amigos al famoso Palacio de Hielo para disfrutar de la Navidad. Sin embargo, ante las prisas de la mañana del viaje, ocurre algo inimaginable: sus amigos olvidan a Mickey y Pluto, y así comienza la aventura.

La sinopsis destaca que ambos ven esto como una oportunidad para divertirse, pero se ven acechados por "dos villanos malvados" que buscan robarles la cena de Navidad y arruinar la celebración.

Se trata de un mapache y una comadreja que entran en su hogar, por lo que Mickey, con la ayuda de Pluto, deberá perseguir a estos intrusos y usar su ingenio para salvar las festividades.

Mientras tanto, Minnie, Goofy, el pato Donald y Daisy buscarán la forma de regresar para reencontrarse con sus amigos y pasar la Navidad juntos.

Este especial tendrá una serie de canciones originales que le darán un toque diferente a la historia, entre ellas, "Ho-Ho-Home for Christmas" y "Favorite Christmas Feeling", del compositor Keith Harrison Dworkin.