“Escapismo: El legado de Houdini”, un show de magia, ilusionismo y cartomagia

Con un elenco variado de magos, escapistas e ilusionistas, se presenta el espectáculo Escapismo: El legado de Houdini, una puesta en escena que mantendrá al público atento.

El show se desarrolla en el marco del Día de San Juan Bosco, quien fue conocido por utilizar la magia como herramienta de enseñanza. Este espectáculo, que contará con una variedad de artistas expertos en magia e ilusionismo, llevará al público a descubrir el legado de Harry Houdini.

Desde actos de escapismo hasta cartomagia e ilusionismo, artistas nacionales e internacionales buscarán divertir a los espectadores y brindarles una experiencia única.

Según la información del espectáculo, “el público conocerá algunas de las más grandes hazañas del escapista más influyente de todos los tiempos, en un montaje que equilibra asombro, aprendizaje y entretenimiento”.

Con artistas como el Mago Steven, el escapista Minevitz y el Mago Rodrigo, este espectáculo es apto para toda la familia. Más allá de entretener, también educará y conectará al público con el significado de la magia.

Fecha:

31 de enero

Hora:

19 horas

Lugar:

Teatro Mágico, 8a avenida 0-49, zona 2

Precios:

Preventa: Q130

Taquilla: Q150

Parqueo: Q20

Boletos:

Entradas a la venta en viveloonline.com

Elenco:

Roberto, experto en magia espiritista

El Mago Rodrigo

La Maga Merlina

El escapista Minevitz

El Mago Steven

Marcel y el conejo Blass

Diana, bailarina y asistente de magia

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

*Con información de Lucrecia Choy.