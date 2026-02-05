Escuela de Arte al Aire Libre del Cerrito del Carmen anuncia regreso de clases gratuitas en 2026

La Escuela de Arte al Aire Libre del Cerrito del Carmen Max Saravia Gual anuncia el regreso de las clases en el 2026, las cuales comenzarán el domingo 9 de febrero.

La iniciativa contempla tres grupos: el primero, dedicado a niños de siete años en adelante; el segundo, a personas a partir de los trece, y el último, para alumnos de años anteriores o con conocimientos en acuarela.

Los cursos se imparten los domingos a partir de las 10 horas, con maestros especializados. “Se toma como modelo la exuberante vegetación y la arquitectura de todo el parque del Cerrito del Carmen”, explican en la comunicación oficial.

La Escuela de Arte al Aire Libre del Cerrito del Carmen fue fundada el 20 de octubre de 1971, según consta en la fecha oficial.

La tarea de impartir clases se encargó a los maestros Max Saravia Gual, Juan Antonio Franco, Alfredo Guzmán Schwartz, Claudette Arroyo Joffre y Víctor Manuel Aragón. Luego, los alumnos avanzados se sumaron a la docencia, dinámica que se convirtió en una de las características que han mantenido viva la Escuela.

Porfirio Vicente Ortiz, actual director, comentó en una entrevista con Prensa Libre que los artistas que imparten clases a personas de todas las edades lo hacen de forma honoraria.

Al hablar del espíritu de este proyecto, el director describe que puede unirse cualquier persona con deseos de aprender o descubrir su talento, pues algunos lo poseen y no se han dado cuenta. “No tenemos ningún límite para nadie. Llega quien quiere aprender o quien desea intentarlo”, refiere.

Fechas:

A partir del domingo 9 de febrero

Hora:

10 horas

Lugar:

Cerrito del Carmen

Precios:

Gratuito

Cada estudiante lleva su material

Más información en el FB Escuela de arte al aire libre del Cerrito del Carmen "Max Saravia Gual"

