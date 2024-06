La estadounidense Sabrina Carpenter ha vuelto a impactar el mundo de la música con su nuevo sencillo Please, Please, Please, producido por Jack Antonoff, como parte de su próximo álbum Short n' Sweet, que se lanzará el próximo 23 de agosto.

Desde su primer sencillo Espresso, con el que habría liderado listas como el Top 50 Global de Spotify, Carpenter ha mantenido su racha de éxitos.

Espresso cuenta con más de 493 mil millones de escuchas en Spotify, mientras que su otro gran éxito, Feather más de 479 mil millones de reproducciones.

Con el lanzamiento de Please, Please, Please los pronósticos son completamente alentadores para la artista de 25 años. A dos días del lanzamiento de su nueva canción, esta ha alcanzado más de 7 millones de reproducciones y en Youtube su vídeo oficial ya alcanza las 10 millones de vistas.

El videoclip de Please, Please, Please, dirigido por la celebridad de internet Bardia Zeinali, presenta a Sabrina Carpenter junto al actor irlandés Barry Keoghan en una intrigante narrativa donde los personajes se involucran en una serie de aventuras como vándalos enamoradizos.

Cabe mencionar que en la vida real, Carpenter y Keoghan son de hecho, pareja. A pesar de no haber confirmado oficialmente su relación, ambos han sido vistos juntos en varias ocasiones, incluyendo la fiesta de los Premios Grammy.

Así como la cantante, el actor irlandés ha ido cosechando bastante popularidad durante los últimos años por sus papeles de reparto en películas como Dunkerque de Christopher Nolan y El sacrificio de un ciervo sagrado de Yorgos Lanthimos. Más reciente fue su éxito en el filme veraniego Saltburn, dirigido por Emerald Fennell, donde obtuvo un papel protagónico.

Por otro lado, desde sus comienzos en la comedia de Disney Channel El mundo de Riley , pasando por numerosos discos y su posterior firma con Island Records, la cantante Sabrina Carpenter ha ido tomando cada vez más visibilidad. En la actualidad se encuentra como la artista #22 más escuchada de todo el mundo en Spotify.