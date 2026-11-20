La muerte de Patrick Stewart ha sido una de las noticias tristes de los últimos días. El 29 de octubre su familia anunció que el protagonista de Star Trek y X-Men dejó de existir en su residencia de Beverly Hills en California. El actor británico fue muy apreciado tanto por su trabajo como por su simpatía.

Ahora, luego de casi tres semanas de su deceso el medio electrónico TMZ ha informado que tiene la información oficial acerca de las causas de su fallecimiento. El actor sufrió un paro cardiorrespiratorio y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy.

En su momento, su agente y vocero Kelly Bush Novak,ya había informado del cuadro de alzhéimer y demencia con cuerpos de Lewy que sufría el artista.

El padecimiento de Stewart en los últimos años, motivó a su familia a pedir que, en vez de flores en su funeral, quienes quisieran presentar sus respetos podían hacer donaciones a entidades de investigación y tratamiento del alzhéimer.

De acuerdo con el certificado de defunción, el paro cardiopulmonar estuvo relacionado con el deterioro progresivo provocado por la demencia con cuerpos de Lewy y el Alzheimer. Se trata de dos padecimientos neurodegenerativos que afectan distintas capacidades de las personas, aseguran expertos citados por el sitio Eje Central.

En el informe, obtenido por TMZ, también se consigna que el 3 de noviembre sus restos fueron sometidos a hidrólisis alcalina, un procedimiento conocido como cremación con agua, que utiliza agua, calor y una solución alcalina (generalmente hidróxido de potasio o sodio) para descomponer un cuerpo en pocas horas, generando restos óseos que se entregan como cenizas y un líquido estéril tratado como agua residual.

Su legado

El histrión quien se especializó en actuación en teatro se formó en la Royak Shakespeare Company con la que interpretó numerosos papeles clásicos. En 1981 tuvo un papel en la cinta Excalibur y en 1984, en la primera versión de Dune. Fue un actor asiduo en los escenarios de West End, en Londres, y en Broadway.

Su papel en Star Trek: The Next Generation (1987-1994) lo hizo famoso en el mundo y también protagonizó la serie Star Trek: Picard (2020-2023). Interpretó a Charles Xaver durante 25 años, desde su primera aparición en X-Men (2000) hasta su último papel en Avengers: Doomsday (2026).