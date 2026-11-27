Desde que se anunció a Robert Pattinson como el nuevo intérprete del agente 007, el actor británico ha acaparado los titulares, mientras sus seguidores recuerdan su participación en la película que lo llevó al estrellato: Crepúsculo.

Los seguidores del actor señalaron que la película ya relacionaba a Pattinson con James Bond hace 18 años, cuando se estrenó en los cines.

La escena comienza con Eric, encarnado por Justin Chon, quien habla con sus compañeros sobre la fiesta de graduación y les anuncia el tema con estas palabras: “Apuestas, esmoquin. Bond. James Bond”.

Justo después, aparece Cullen, interpretado por Pattinson, en el estacionamiento de la escuela, mientras baja de su auto junto a Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart.

Catherine Hardwicke, directora de Crepúsculo, explicó que la apariencia de Pattinson había influido en la decisión de incluir la referencia a James Bond en esa secuencia de la película estrenada en el 2008.

“Probablemente han visto en internet esa escena de Crepúsculo en la que él dice: ‘Bond, James Bond’, y después cortamos a Rob. Esa es la única escena en la que pensé: ‘Vamos a ponerle gafas de sol ese día’. Él salió del automóvil y se veía tan elegante que inspiró la frase ‘Bond, James Bond’”, relató en una entrevista para el programa The Kyle Buchanan Show.

Según la cineasta, Chon también contribuyó a esa escena, pues había improvisado la frase durante la filmación y, al ver que funcionaba con la imagen que proyectaba Pattinson, decidieron conservarla en el montaje final.

“Pensamos que realmente parecía James Bond. Así que supongo que estábamos viendo el futuro”, comentó Hardwicke.