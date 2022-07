Esto es lo que se sabe de la quinta temporada de Stranger Things

Aunque el rodaje de la cuarta temporada se vio suspendido por la pandemia del Covid-19, los productores aseguraron que esta sería más grande y “el comienzo del fin”. “Recuerdo que desde el momento en el que leímos los guiones nos dimos cuenta de que iba a ser intensa”, afirmó en su momento Natalia Dyer, quien interpreta a Nancy Wheeler.

🤘LET THE SHOW BEGIN. VOL 2 IS NOW STREAMING 🤘 pic.twitter.com/QDO89bnNay

Durante los primeros episodios de esta temporada se vio el desarrollo de nuevos personajes y del nuevo villano, Vecna. Sin embargo, los más esperados eran los episodios 8 y 9, que se estrenaron el pasado 1 de julio, ya que en ellos se desarrolla la batalla final. El último capítulo, como era de esperarse, dejó nuevas interrogantes en los fanáticos.

A solo unas horas del estreno del volumen dos de la cuarta temporada, que incluye el capítulo 8 de una hora y 25 minutos y el capítulo 9 de dos horas y 30 minutos, los fanáticos ya cuestionan cuándo se estrenará la quinta temporada.

Tanto la plataforma de streaming, así como los hermanos Duffer habrían confirmado que sí habrá quinta temporada, aún no han dado una fecha exacta de estreno. Los únicos detalles que han revelado es que esta será el fin de Stranger Things.

get in, nerds. we’ve got a battle to finish. pic.twitter.com/6DWtz0rmR5

— Stranger Things (@Stranger_Things) July 1, 2022