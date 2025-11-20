Estrenan ballet navideño “El Cascanueces” en Guatemala, un espectáculo mágico de temporada

El Cascanueces forma parte de las historias emblemáticas de la Navidad. El Ballet Nacional Christa Mertins presentará este ballet navideño como parte de sus actividades de temporada, según informó el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD).

“El Ballet Nacional Christa Mertins, del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), trae una vez más la magia de la Navidad con una de las piezas más queridas del público: El Cascanueces, que cristaliza el espíritu de esta época tan hermosa”, publicó la institución en sus cuentas oficiales.

Según se informó, la actividad es apta para niños y adultos, y cuenta con la coreografía de Lev Ivanov y Marius Petipa, basada en la música compuesta por el ruso Piotr Ilich Chaikovski. En esta versión, la puesta en escena está a cargo del maestro Antonio Crespo.

Habrá una función gratuita el 21 de noviembre en San Lucas Sacatepéquez. Posteriormente, se llevará a cabo una temporada navideña del 1 al 3 de diciembre en el Teatro al Aire Libre Otto René Castillo, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Fecha

La obra se estrena el 21 de noviembre de 2025, pero habrá más funciones.

Hora

La primera función será a las 19.30 horas. Con respecto a los otros horarios, el MCD recomienda al público mantenerse al tanto de sus publicaciones en redes sociales.

Lugar

Salón municipal de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez. El resto de las presentaciones se llevará a cabo en ciudad de Guatemala, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Afiche oficial del evento. (Foto Prensa Libre: MCD)

Precio

La función es gratuita. Sin embargo, las presentaciones de diciembre tendrán un costo de Q50. “Estén pendientes de las redes sociales del Ministerio de Cultura y Deportes para informarse sobre la preventa”, comunicó la institución. También se venderán entradas cada día de la temporada en el Teatro al Aire Libre.

