Disney celebra la Navidad con nuevas producciones que llegan a su plataforma de streaming (transmisión en línea).

La compañía dio a conocer los estrenos de diciembre del 2026, entre los que, además de películas y series navideñas, figuran producciones de acción, programas de telerrealidad y romances juveniles.

Recorra el mes acompañado de estas producciones que le harán vivir las fiestas de fin de año junto a sus protagonistas.

Estos son los estrenos de Disney Plus para diciembre del 2026 y las sinopsis de cada producción publicadas por la compañía.

Gracias, papá, con Ego Nwodim – 1 de diciembre

Criada por una madre soltera, Ego Nwodim puede tener problemas con su padre, pero sospecha que no está sola. Ego mantiene conversaciones divertidas y sinceras con sus invitados sobre lo bueno, lo malo y lo no tan bonito que han marcado sus vidas y los han convertido en quienes son.

Mejores amigas – 2 de diciembre

Gayle y Oprah. Bonnie y Clyde. Nicole y Sasheer. Entra en el panteón de las mejores amigas. Cuando te ves obligada a cambiar de número, estás harta de estar soltera o quieres apuntarte a una clase de pole dance (baile en barra), vas a necesitar una mejor amiga y, si no la tienes, siempre puedes escuchar este pódcast.

Navidad en el campo de la CMA (especial de Navidad) – 2 de diciembre

Filmado en Nashville ante el público, el 17.º especial anual CMA Country Christmas contará con interpretaciones únicas de clásicos navideños a cargo de las mayores estrellas de la música country.

Bailando con las fiestas (especial de Navidad) – 2 de diciembre

El salón de baile cobra vida con la magia navideña mientras Dancing with the Stars celebra la temporada con 12 nuevas rutinas de baile festivas, una deslumbrante decoración navideña y momentos conmovedores con el elenco.

Merry Berry Love (Amor de bayas festivas) (temporada 1) – 2 de diciembre

Merry Berry Love narra la historia de Karin Shirahama, una granjera trabajadora que se dedica en cuerpo y alma a cultivar las mejores fresas en una idílica isla japonesa. Un día llega Lee Yubin, un joven de ciudad con mala suerte, y, tras un primer encuentro tan divertido como incómodo, ambos terminan pasando mucho más tiempo juntos debido a un inesperado malentendido.

Style Wars (temporada 1) – 2 de diciembre

Setenta y dos aficionados a la moda se enfrentan en un escenario donde la apariencia, la edad, la profesión, la experiencia y la fama no significan nada en comparación con el estilo. ¿Quién se alzará con la victoria? ¡Que comiencen los juegos de supervivencia de la moda!

Diario de un chico en apuros: Navidad: La escapada – 4 de diciembre

Greg Heffley regresa para su próxima aventura familiar. Con el estrés de las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, la familia Heffley decide a última hora escaparse a un complejo turístico con todo incluido en una isla para disfrutar de un merecido descanso. Entre divertidas peripecias, los Heffley pronto descubren que el paraíso no es tan idílico como parece.

Ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 – 9 de diciembre

Grabada en directo desde el Peacock Theater, en Los Ángeles, la ceremonia de este año presenta actuaciones irrepetibles y momentos que celebran el legado y la influencia de los homenajeados.

El estafador (temporada 1) – 21 de diciembre

Dako, una estafadora, se une a Boku-chan y Richard, también estafadores, para engañar a jefes de la yakuza y a malvados empresarios y robarles su fortuna.

Vacaciones largas (temporada 1) – 21 de diciembre

Una modelo con dificultades, plantada en el altar, y un pianista que persigue su gran oportunidad se convierten en inesperados compañeros de vivienda y depositan su confianza el uno en el otro ante los reveses de la vida.

Disney Twisted-Wonderland: La serie – Episodio de Savanaclaw (temporada 1) – 23 de diciembre

Mientras el Night Raven College vibra de emoción por el próximo Torneo Interdorm de Hechizos y Leona Kingscholar, guardiana de la Casa Savanaclaw, está decidida a ganar, una serie de misteriosos accidentes comienza a atormentar a los estudiantes. A petición del director, Yu y Grim comienzan a investigar, solo para descubrir una impactante verdad.

Desfile mágico de Navidad de los parques Disney (especial de Navidad) – 25 de diciembre, a las 11 horas

La celebración anual de Disney regresa la mañana de Navidad con mágicas actuaciones estelares desde Walt Disney World Resort, en Florida, y Disneyland Resort, en California.

Animal Oddballs (Animales insólitos) (temporada 1) – 26 de diciembre

Ryan Reynolds nos muestra a las criaturas más peculiares de la naturaleza y sus comportamientos insólitos, con los que demuestra que hay más de una forma de sobrevivir. Desde pingüinos que se deslizan entre rocas hasta arañas vegetarianas, estos animales siguen un camino diferente en la vida. Lleno de humor, emotividad y descubrimientos sorprendentes, este documental sobre animales extraordinarios demuestra que, en la naturaleza, hacer las cosas de forma diferente puede ser una gran ventaja.

Lilas Dreams & Memories (Sueños y recuerdos de Lilas) (temporada 1) – 30 de diciembre

En este documental de viajes y música, la cantautora Lilas Ikuta explora dos lugares que la han marcado: los icónicos escenarios de rodaje de High School Musical, en Salt Lake City, y el primer Disneyland del mundo, en Los Ángeles. Acompaña a esta artista en su viaje para perseguir su próximo sueño.

Project Runway (temporadas 13-16) – 30 de diciembre

Los diseñadores emergentes compiten por crear las mejores prendas y hacen frente a las limitaciones de tiempo y a diversos desafíos temáticos y materiales.