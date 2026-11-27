La cantante y actriz mexicana Sasha Sokol expresó su molestia por el contenido de la serie de Timbiriche, que lleva a la pantalla los primeros años de la famosa banda juvenil, de la que ella fue parte.

La serie, que se estrenó el 9 de octubre del 2026 en la plataforma de streaming (transmisión en continuo) ViX, también relata el caso de abuso que, según Sokol, sufrió por parte del productor musical y fundador del grupo, Luis Llano. Sin embargo, la artista asegura que la producción ha distorsionado la historia.

“ViX con V de vergüenza. Esta serie pretende creer que fui yo, a los 14 años, quien sedujo a un hombre poderoso de 39”, escribió en las primeras líneas de la publicación en su cuenta de X.

Añadió que la verdadera pregunta que debería hacerse es “¿Por qué un hombre de 39 años se fijó en una niña de 14?”. Asegura que “un adulto que busca involucrarse con un menor suele hacerlo a espaldas de sus padres. Construye secretos, manipula, persuade y presiona para que se oculte lo que está sucediendo”.

Sokol también aseguró que, pese a que la justicia ya le había dado la razón, producciones como estas insisten en cambiar la historia.

“Acudí a la justicia y, después de un largo proceso legal, las resoluciones me dieron la razón. Se escudan en la palabra ficción para distorsionar una realidad que ya fue examinada por la justicia y pretenden que una leyenda al final de cada capítulo los exima de la responsabilidad por lo que decidió contar y, sobre todo, por cómo decidió contarlo”, expresó.

En el mensaje también cuestiona que la empresa “en cuyo entorno ocurrieron estos hechos” ahora los esté convirtiendo “en entretenimiento”.

“Han querido transformar mi historia en un producto comercial, mi vida en un espectáculo y la responsabilidad de un adulto en la supuesta historia de seducción protagonizada por una niña”, dijo Sokol.

La artista concluyó el mensaje asegurando que los productores de la serie no solo la han expuesto a ella, sino que también “se exhiben a sí mismos: exhiben sus valores, su falta de sensibilidad y su desprecio por las víctimas”.

La publicación de Sasha Sokol llegó en respuesta a una de ViX que comparte avances de uno de sus episodios, en el que, precisamente, se refiere a la artista y a su abusador.

“¡Un cumpleaños que no todos olvidarán! Sasha decide celebrar sus 15 años junto a Luis de Llano, dejando plantados a Benny y al resto de Timbiriche. Descubre la historia del grupo en ViX”, describió la plataforma.

ViX con V de vergüenza Esta serie pretende hacer creer que fui yo, a los 14 años, quien sedujo a un hombre poderoso de 39. La pregunta que deberíamos hacernos es ésta: ¿Por qué un hombre de 39 años se fijó en una niña de 14? Un adulto que busca involucrarse con un menor suele hacerlo a espaldas de sus padres. Construye secretos, manipula, persuade y presiona para que se oculte lo que está sucediendo. Eso es lo que debería preocuparnos. Hace tiempo que esto dejó de ser mi versión de los hechos. Acudí a la justicia y, después de un largo proceso legal, las resoluciones me dieron la razón. Se escudan en la palabra ficción para distorsionar una realidad que ya fue examinada por la justicia y pretenden que una leyenda al final de cada capítulo los exima de la responsabilidad por lo que decidieron contar y, sobre todo, por cómo decidieron contarlo. Lo más vergonzoso es que la empresa en cuyo entorno ocurrieron estos hechos pretenda convertirlos en entretenimiento. Han querido transformar mi historia en un producto comercial, mi vida en un espectáculo y la responsabilidad de un adulto en la supuesta historia de seducción protagonizada por una niña. Al hacerlo me exponen, pero sobre todo se exhiben a sí mismos: exhiben sus valores, su falta de sensibilidad y su desprecio por las víctimas. — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 27, 2026

Antes del estreno de la serie, en octubre pasado, los integrantes de Timbiriche habían mostrado su desacuerdo y aseguraron que en ningún momento dieron la autorización para llevar sus nombres y su historia a una plataforma de streaming.

Sin embargo, el productor de la serie, Pablo Cruz, aseguró en entrevista con EFE que se trataba de una adaptación televisiva en la que hay “una responsabilidad absoluta” por reflejar los hechos que tuvieron lugar en la realidad, aunque sin olvidar que es una “ficción”.

El primer episodio de Timbiriche se estrenó el 8 de octubre del 2026 y los otros siete que completan la primera temporada llegaron en diferentes fechas hasta el 30 de octubre.