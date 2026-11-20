Luego de que una jueza ordenara el arresto de 36 horas de Luis de Llano Macedo por haber incumplido los términos que se le habían impuesto para ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol, los abogados del productor calificaron la medida como legalmente improcedente y acusaron a la cantante y a sus representantes legales de difundir información que, según su versión, no corresponde con el desarrollo del procedimiento judicial.

Los abogados de Sasha hicieron pública la decisión de una juez de arrestar a De Llano durante 36 horas, luego de que él se negara a presentar la disculpa pública como le fue, legalmente, instruido. Sin embargo, la defensa del productor aseguró que fue la propia cantante quien rechazó modificaciones al texto y sostuvo que el video había sido retirado debido al proceso de apelación, según lo anota el sitio La silla rota.

También señalaron que el texto exigido para el pronunciamiento público podría implicar una autoincriminación, por lo que denunciaron presuntas violaciones a diversos artículos de la constitución. De acuerdo con la información difundida por la defensa de Sasha Sokol, De Llano presentó un incidente de imposibilidad material y constitucional de ejecución, mediante el cual cuestionó el contenido de la disculpa que debía ofrecer públicamente como parte de la reparación del daño.

La jueza consideró que sus argumentos no podían modificar una resolución que ya había quedado firme. Por ello, determinó que no existían motivos legales para sustituir el mensaje aprobado ni para evitar su cumplimiento. "El contenido de la disculpa se encuentra protegido por el principio de "cosa juzgada", por lo que no podrá volver a discutirse su contenido en esta etapa del proceso", señaló la jueza.

No lo quiere en la cárcel

De acuerdo con el periódico Milenio, Sokol mencionó en sus quejas que la relación fue "ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejerció", haciendo hincapié en la posición de poder de de Llano como productor de Timbiriche.

En una entrevista concedida a el diario El Universal de México, Peter Bauer, abogado de la cantante aseguró que Sasha no tiene interés en llevar a prisión a Luis de Llano Macedo, pero sí hará todo lo posible para que cumpla con la sentencia de ofrecer disculpas públicas como es indicado por los tribunales.

"Sasha no va a llevar a Luis de Llano a la cárcel, Sasha no lo ha acusado penalmente, no ha iniciado un proceso penal, lo que sí puede llevar al señor De Llano a los arrestos y a la cárcel es su propia conducta, negándose a cumplir una sentencia fiel en cumplimiento y validada por la Suprema Corte", dijo Bauer a El Universal.

