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Shakira en Guatemala 2027: agotan las entradas de preventa y habilitan la venta general para el concierto del 23 de enero
La cantante colombiana Shakira regresará a Guatemala y sus admiradores en el país podrán disfrutar de la exitosa gira mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour".
La cantante colombiana Shakira continúa con la promoción de su gira internacional "Las mujeres ya no lloran World Tour". (Foto Prensa Libre: EFE)
El 25 de noviembre, la promotora nacional CHP Guatemala, con el apoyo de Music Vibe y Fenix Entertainment, confirmó que Shakira se presentará en Guatemala el sábado 23 de enero del 2027.
“Será una noche para cantar, bailar y reencontrarse con las canciones que han marcado generaciones y con una artista cuya música ha acompañado historias de amor, fuerza y transformación alrededor del mundo”, agregó CHP Guatemala.
Según la organización, el concierto en Guatemala formará parte de Las mujeres ya no lloran World Tour 2027, la gira más exitosa de la artista colombiana.
En esa gira, Shakira agotó las entradas para 13 conciertos que reunieron a más de 700 mil personas durante una residencia en España. A esas fechas se suman 13 presentaciones en el estadio GNP Seguros, en Ciudad de México, con más de 720 mil entradas reportadas.
Tras el éxito rotundo en esos y otros recintos internacionales, Shakira cantará para los guatemaltecos el sábado 23 de enero del 2027, a las 20 horas, en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 de la capital.
Entradas agotadas en preventa
Según CHP Guatemala, la preventa para el concierto comenzó a las 10 horas de este viernes 27 de noviembre y fue exclusiva para tarjetahabientes de Promerica Visa.
“Guatemala ya está lista para recibir Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. ¡La venta general ya está disponible! Consigue tus entradas y prepárate para vivir este espectáculo”, publicó la promotora guatemalteca.
La venta general estaba prevista para las 18 horas del mismo viernes, pero la promotora adelantó su inicio a las 14 horas.
Precios y localidades para el concierto de Shakira en Guatemala en el 2027
- General 1 - Q690 + Q100 (cargo por servicio) = Q790
- General 2 - Q690 + Q100 (cargo por servicio) = Q790
- Tribuna - Q1,390 + Q150 (cargo por servicio) = Q1,540
- Preferencia - Q1,390 + Q150 (cargo por servicio) = Q1,540
- Platea - Q1,990 + Q200 (cargo por servicio) = Q2,190
- Gramilla - Q2,490 + Q250 (cargo por servicio) = Q2,740
- Fan Zone A - Q2,990 + Q300 (cargo por servicio) = Q3,290
- Fan Zone B - Q2,990 + Q300 (cargo por servicio) = Q3,290
Venta general
Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de primerafila.shop