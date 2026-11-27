El 25 de noviembre, la promotora nacional CHP Guatemala, con el apoyo de Music Vibe y Fenix Entertainment, confirmó que Shakira se presentará en Guatemala el sábado 23 de enero del 2027.

“Será una noche para cantar, bailar y reencontrarse con las canciones que han marcado generaciones y con una artista cuya música ha acompañado historias de amor, fuerza y transformación alrededor del mundo”, agregó CHP Guatemala.

Según la organización, el concierto en Guatemala formará parte de Las mujeres ya no lloran World Tour 2027, la gira más exitosa de la artista colombiana.

En esa gira, Shakira agotó las entradas para 13 conciertos que reunieron a más de 700 mil personas durante una residencia en España. A esas fechas se suman 13 presentaciones en el estadio GNP Seguros, en Ciudad de México, con más de 720 mil entradas reportadas.

Tras el éxito rotundo en esos y otros recintos internacionales, Shakira cantará para los guatemaltecos el sábado 23 de enero del 2027, a las 20 horas, en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 de la capital.

Entradas agotadas en preventa

Según CHP Guatemala, la preventa para el concierto comenzó a las 10 horas de este viernes 27 de noviembre y fue exclusiva para tarjetahabientes de Promerica Visa.

“Guatemala ya está lista para recibir Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. ¡La venta general ya está disponible! Consigue tus entradas y prepárate para vivir este espectáculo”, publicó la promotora guatemalteca.

La venta general estaba prevista para las 18 horas del mismo viernes, pero la promotora adelantó su inicio a las 14 horas.

Localidades para el concierto de Shakira en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía CHP Guatemala)

Precios y localidades para el concierto de Shakira en Guatemala en el 2027

General 1 - Q690 + Q100 (cargo por servicio) = Q790

Q690 + Q100 (cargo por servicio) = Q790 General 2 - Q690 + Q100 (cargo por servicio) = Q790

Q690 + Q100 (cargo por servicio) = Q790 Tribuna - Q1,390 + Q150 (cargo por servicio) = Q1,540

Q1,390 + Q150 (cargo por servicio) = Q1,540 Preferencia - Q1,390 + Q150 (cargo por servicio) = Q1,540

Q1,390 + Q150 (cargo por servicio) = Q1,540 Platea - Q1,990 + Q200 (cargo por servicio) = Q2,190

Q1,990 + Q200 (cargo por servicio) = Q2,190 Gramilla - Q2,490 + Q250 (cargo por servicio) = Q2,740

Q2,490 + Q250 (cargo por servicio) = Q2,740 Fan Zone A - Q2,990 + Q300 (cargo por servicio) = Q3,290

Q2,990 + Q300 (cargo por servicio) = Q3,290 Fan Zone B - Q2,990 + Q300 (cargo por servicio) = Q3,290

Venta general

Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de primerafila.shop