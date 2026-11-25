El 9 de noviembre, Fenix Entertainment confirmó que la cantante colombiana se presentará en Guatemala en el 2027. Sus admiradores celebraron el anuncio.

Según el comunicado, Shakira continuará su gira por Latinoamérica. Su agenda del 2027 incluye Guatemala, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Puerto Rico y Brasil.

Este miércoles 25 de noviembre, la promotora local CHP Guatemala confirmó que la cantautora, ganadora de premios Grammy, Latin Grammy, World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, ofrecerá un concierto en Guatemala en enero del 2027.

Shakira ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo. Es la artista femenina con más reproducciones en YouTube y figura entre los 10 artistas con más reproducciones en la historia de la plataforma, con más de 27 mil millones de vistas acumuladas. También es una de las artistas latinas más escuchadas en la historia de Spotify.

“Shakira regresa a Guatemala, después de más de 15 años con Las mujeres ya no lloran World Tour 2027”, indicó CHP Guatemala.

Cuándo y dónde se presentará Shakira en Guatemala

De acuerdo con CHP Guatemala, Music Vibe y Fenix Entertainment, Shakira se presentará el sábado 23 de enero del 2027, a las 20 horas, en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 de la capital.

“Será una noche para cantar, bailar y reencontrarse con las canciones que han marcado generaciones y con una artista cuya música ha acompañado historias de amor, fuerza y transformación alrededor del mundo”, agregó CHP Guatemala.

El concierto formará parte de Las mujeres ya no lloran World Tour 2027, la gira más exitosa de Shakira. En España, la cantante agotó las entradas para 13 conciertos que reunieron a más de 700 mil personas. A esas fechas se suman 13 presentaciones en el estadio GNP Seguros, en Ciudad de México, con más de 720 mil entradas reportadas.

Shakira ya ha ofrecido varios conciertos en Guatemala. En 1996 presentó su gira Pies descalzos en la desaparecida plaza de toros. En el 2000 llegó con Anfibio al estadio del Ejército, también desaparecido. En el 2006 presentó Fijación oral en el entonces estadio Mateo Flores. En el 2011 participó en el Tigo Fest en el estadio Cementos Progreso, recinto que volverá a recibirla en el 2027.

Precios y localidades para el concierto de Shakira en Guatemala en el 2027

General 1 - Q690 + Q100 (cargo por servicio) = Q790

Q690 + Q100 (cargo por servicio) = Q790 General 2 - Q690 + Q100 (cargo por servicio) = Q790

Q690 + Q100 (cargo por servicio) = Q790 Tribuna - Q1,390 + Q150 (cargo por servicio) = Q1,540

Q1,390 + Q150 (cargo por servicio) = Q1,540 Preferencia - Q1,390 + Q150 (cargo por servicio) = Q1,540

Q1,390 + Q150 (cargo por servicio) = Q1,540 Platea - Q1,990 + Q200 (cargo por servicio) = Q2,190

Q1,990 + Q200 (cargo por servicio) = Q2,190 Gramilla - Q2,490 + Q250 (cargo por servicio) = Q2,740

Q2,490 + Q250 (cargo por servicio) = Q2,740 Fan Zone - Q2,990 + Q300 (cargo por servicio) = Q3,290

Preventa

De acuerdo con los responsables del evento, la preventa de entradas se realizará el viernes 27 de noviembre del 2026, a las 10 horas y será exclusiva para tarjetahabientes de Promerica Visa.

Para preventa, las entradas se podrán adquirir en la web oficial de primerafila.shop