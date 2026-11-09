Shakira confirma concierto en Guatemala para el 2027: la loba traerá su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

La cantante Shakira regresará a Guatemala en el 2027 para reunirse con su manada, que tendrá la oportunidad de corear canciones como Antología, Ojos así, Te aviso, te anuncio, Te felicito, Monotonía y BZRP Music Sessions.

La artista llegará al país con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que recorrerá Latinoamérica en el 2027, según anunció Fenix Entertainment la noche del 9 de noviembre.

Tras el éxito de su reciente gira, que incluyó una residencia de más de 13 noches en España y presentaciones en Estados Unidos y países latinoamericanos como El Salvador, Colombia y Brasil, Shakira regresará a Guatemala para cantar con su manada.

La colombiana regresará al país 17 años después de su última presentación, como parte de la gira The Sun Comes Out World Tour. En esta ocasión, compartirá con sus admiradores guatemaltecos y con los latinoamericanos que asistan al concierto.

Fenix Entertainment anunció que seis países se unirán a esta gira, entre ellos Guatemala, Costa Rica y Panamá. La intérprete de Soltera también llevará su espectáculo a Venezuela y Puerto Rico.

Brasil también figura entre los países a los que Shakira regresará en el 2027. Allí podrá reencontrarse con su público después de su presentación en Copacabana, Río de Janeiro, como parte del espectáculo Todo Mundo no Rio. En ese país también comenzó su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

"¡Prepárate para lo que viene!", publicó Fenix Entertainment al anunciar la gira latinoamericana del 2027, que llevará al público por un recorrido musical. El anuncio también incluyó la pregunta "están listos?".

Hasta el momento, no se ha dado a conocer cuándo comenzará esta nueva fase de la gira ni las fechas o la cantidad de conciertos previstos en Guatemala. Únicamente se ha confirmado la visita de la artista al país.