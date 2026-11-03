Festival de las Pascuas 2026: San Miguel Dueñas se llenará de color, gastronomía, música y espíritu navideño

Con 10 colores diferentes de pascuas, también llamadas flores de Nochebuena, llegará una nueva edición del Festival de las Pascuas a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, donde productores y viveros ofrecerán una variedad de plantas características de la época.

La celebración llenará de color el parque de la conocida como Tierra de las Pascuas. Alfredo Barrientos explicó que San Miguel Dueñas es reconocido por su producción de estas plantas, lo que le ha valido esa denominación en todo el país.

El festival tiene como objetivo brindar un espacio comercial a agricultores, productores y viveros de la localidad, reactivar la economía local y ofrecer un lugar de convivencia a los visitantes.

Además de la venta de pascuas, el festival ofrecerá gastronomía tradicional, presentaciones musicales y actividades para compartir en familia. También habrá estacionamiento gratuito y ventas de emprendedores. Barrientos destacó que el espacio será accesible para personas en silla de ruedas.

El festival, que llega a su octava edición, surgió para dar a conocer a los productores de pascuas que mantienen vivo el legado del municipio. Barrientos explicó que, para este año, los viveros han buscado nuevas variedades y colores para ofrecer a los visitantes.

La jornada contará con presentaciones de marimba a cargo de tres agrupaciones. Barrientos resaltó que el evento cuenta con el apoyo del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la Municipalidad de San Miguel Dueñas.

También indicó que las inscripciones para productores locales continúan abiertas y que los interesados pueden solicitar información en la alcaldía.

“¡Hagamos de este festival una experiencia inolvidable! Que nuestras pascuas llenen de color cada rincón y que nuestras tradiciones sigan floreciendo en el corazón de las nuevas generaciones”, señala la comuna.

Fecha:

Domingo 8 de noviembre del 2026

Horario:

De 8 a 17 horas

Lugar:

Parque Central de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez

Ingreso:

Gratuito

Actividades

Presentaciones de marimba

Gastronomía tradicional

Venta de pascuas

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