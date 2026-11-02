Muestra Retrospectiva 2026: Cine Patrimonial de Guatemala reunirá siete películas guatemaltecas en una serie de proyecciones

La Muestra Retrospectiva de Cine Patrimonial de Guatemala 2026 presentará siete producciones audiovisuales realizadas entre las décadas de 1970 y 1990, como parte de una iniciativa para preservar y difundir el legado cinematográfico del país.

La actividad busca celebrar la riqueza del cine producido en Guatemala antes del 2000. “Es un homenaje a las imágenes, rostros, paisajes, voces y miradas que forman parte de nuestro patrimonio cinematográfico”, destacan los organizadores.

La muestra se desarrollará del 3 de noviembre al 11 de diciembre del 2026, con acceso gratuito a las películas y cineforos en los que el público podrá conocer más sobre las producciones y sus creadores.

Kim Munsamy, coordinadora de la muestra, explicó que la iniciativa surgió como parte de un proyecto de Procine y la Academia Guatemalteca de Cine para promover la conservación del patrimonio audiovisual del país.

Las siete películas estarán disponibles gratuitamente en la página de la Academia Guatemalteca de Arte y Ciencias Cinematográficas, mediante la plataforma Vimeo.

Según Munsamy, las proyecciones se dividirán en dos bloques. El primero será del 3 al 23 de noviembre e incluirá El Cuyo, La Utopía Perdida, El Costo del Algodón, Navidad Guatemalteca y Los Civilizadores.

El segundo bloque será del 24 de noviembre al 11 de diciembre con proyecciones de Yurumen Ya y Las Quimeras del Diablo. La programación también incluye cineforos en los que participarán invitados vinculados con las producciones.

Películas de la muestra

El Cuyo : La producción de 1983, dirigida por Sergio Valdés Pedroni, presenta la historia de “Julian, un exiliado guatemalteco en la Ciudad de México, recibe una carta que narra el asesinato de Rafael Urcuyo, militante estudiantil y trovador guatemalteco, el 1 de mayo de 1980 frente al Palacio Verde. Esta noticia de represión lo arroja a una crisis y decide volver a su país para reincorporarse a la lucha”, según su sinopsis.

: La producción de 1983, dirigida por Sergio Valdés Pedroni, presenta la historia de “Julian, un exiliado guatemalteco en la Ciudad de México, recibe una carta que narra el asesinato de Rafael Urcuyo, militante estudiantil y trovador guatemalteco, el 1 de mayo de 1980 frente al Palacio Verde. Esta noticia de represión lo arroja a una crisis y decide volver a su país para reincorporarse a la lucha”, según su sinopsis. La Utopía Perdida : Sergio Valdés Pedroni también participa en la muestra con esta producción de 1985, ambientada a mediados de esa década, “donde un militante revolucionario centroamericano arriba al Distrito Federal de México para cumplir con importantes tareas clandestinas”.

: Sergio Valdés Pedroni también participa en la muestra con esta producción de 1985, ambientada a mediados de esa década, “donde un militante revolucionario centroamericano arriba al Distrito Federal de México para cumplir con importantes tareas clandestinas”. El Costo del Algodón : Esta producción de Luis Argueta, realizada en 1977, aborda el auge agroexportador del algodón y “expone las precarias condiciones laborales, los bajos salarios y la explotación que sufrían los trabajadores del campo y visibiliza el severo impacto del uso indiscriminado de pesticidas en la salud de las comunidades rurales y en el medioambiente”, según la sinopsis.

: Esta producción de Luis Argueta, realizada en 1977, aborda el auge agroexportador del algodón y “expone las precarias condiciones laborales, los bajos salarios y la explotación que sufrían los trabajadores del campo y visibiliza el severo impacto del uso indiscriminado de pesticidas en la salud de las comunidades rurales y en el medioambiente”, según la sinopsis. Navidad Guatemalteca: Luis Argueta presenta este cortometraje de 1976, cuya sinopsis lo describe como una “profunda metáfora visual sobre la devastación natural y la violencia política. A través de las ruinas y las paredes destruidas de la casa materna, la mirada de Luis Argueta refleja una precaria Navidad en medio del trauma colectivo provocado por el terremoto y el clima de represión”.

Los Civilizadores : La producción de 1997, dirigida por Uli Stelzner y Thomas Walther, aborda la historia de “una pequeña, pero muy influyente colonia alemana cuya prosperidad comenzó con el boom del café y continuó de forma casi ininterrumpida”, según la sinopsis. La investigación de los directores presenta “el autoritarismo, racismo y la explotación, pero también la resistencia de los pueblos indígenas” frente al colonialismo.

: La producción de 1997, dirigida por Uli Stelzner y Thomas Walther, aborda la historia de “una pequeña, pero muy influyente colonia alemana cuya prosperidad comenzó con el boom del café y continuó de forma casi ininterrumpida”, según la sinopsis. La investigación de los directores presenta “el autoritarismo, racismo y la explotación, pero también la resistencia de los pueblos indígenas” frente al colonialismo. Yurumen Ya : La producción de 1990, dirigida por Rolando Duarte, aborda la historia de la isla de San Vicente, “donde el pueblo Garífuna fue exiliado en 1797 después de una resistencia sostenida contra los colonizadores”, según la sinopsis.

: La producción de 1990, dirigida por Rolando Duarte, aborda la historia de la isla de San Vicente, “donde el pueblo Garífuna fue exiliado en 1797 después de una resistencia sostenida contra los colonizadores”, según la sinopsis. Las Quimeras del Diablo: “De la danza folclórica de los 24 Diablos surge una nueva perspectiva sobre la realidad de Guatemala”, señala la sinopsis de esta película de Mary Ellen Davis, realizada en 1992, que explora los paisajes y la riqueza cultural del país.

La descripción agrega que “los Diablos develan un poderoso antagonismo que brota de los tiempos modernos y de la mitología: en guerra contra la humanidad, emprenden la ‘captura de las almas’, escoltados por la Muerte”.

Cronograma de cineforos

El Cuyo y La Utopía Perdida

Fecha: 5 de noviembre

Hora: 19 horas

Invitados: Sergio Valdés Pedroni y Diego Cazali

Moderadora: Isabel Messina

El Costo del Algodón y Navidad Guatemalteca

Fecha: 12 de noviembre

Hora: 18 horas

Invitados: Luis Argueta y Edgar Barillas

Moderadora: Natalia Sánchez

Los Civilizadores

Fecha: 19 de noviembre

Hora: 19 horas

Invitados: Uli Stelzner, Bernardo Caal y Elvis Caj

Moderador: Paolo Girón

Yurumen Ya

Fecha: 26 de noviembre

Hora: 19 horas

Moderadora: Kimeshree Munsamy

Invitados: el programa no especifica participantes

Las Quimeras del Diablo