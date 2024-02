El cantante mexicano Peso Pluma se embarcará en una gira por Estados Unidos y Canadá entre mayo y octubre de este año, informó este martes 20 de febrero Live Nation, la productora de la gira.

El intérprete brindará "un espectáculo completamente nuevo, que incluirá un diseño de escenario y una lista de canciones completamente reinventados, con su notable banda en vivo", señaló Live Nation en un comunicado.

La ruta arrancará en el festival Sueños, en Chicago y dos días después continuará en Mineapolis (Minesota).

La girá Éxodo recorrerá ciudades como las canadienses Toronto y Montreal, Nueva York, Washington, Miami, y las californianas Los Ángeles y San Diego, además de las tejanas Houston, Dallas y San Antonio, entre otras.

El mexicano ofreció 54 presentaciones durante 2023 y este 2024 obtuvo un premio Grammy gracias a su disco Génesis, que se llevó el premio a mejor álbum de música mexicana.

