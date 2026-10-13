Experiencia Escénica 37: un encuentro con el futuro de la danza

El Estudio Lizette Mertins presenta su 37.ª Experiencia Escénica, con la que celebra el proceso de aprendizaje, preparación y crecimiento artístico desarrollado a lo largo del año con distintos grupos de bailarines que se forman en este espacio fundado por una de las más destacadas coreógrafas, bailarinas e investigadoras de la danza del país.

En esta edición, el público podrá disfrutar de una propuesta que reúne danza contemporánea, expresión corporal y ballet, interpretados por los estudiantes del estudio.

En esta presentación, que ya es tradición para quienes gustan del arte del movimiento, los asistentes pueden conocer en primicia a algunos de los futuros valores de la danza, además de encontrarse con coreografías novedosas y piezas clásicas.

La danza contemporánea forma parte de la muestra artística que se presentará en esta función. (Foto Prensa Libre: Cortesía Estudio Lizette Mertins)

Maestra inspiradora

Lizette Mertins, quien es la fundadora y directora del estudio que lleva su nombre, realizó estudios en la Escuela Nacional de Danza (ENDANZA). Obtuvo el título de Bachiller en Arte con especialización en Danza en el 1983 y el de Maestra en Danza en el 1984. También realizó estudios de Bachillerato en Danza en el Instituto Terpsícore. De 1980 a 1988 trabajó como maestra de danza y acondicionamiento corporal en el estudio de danza Nakbaní. Además cursó estudios artísticos en México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los grupos coreográficos a los que perteneció se cuentan el Ballet Nacional de Guatemala, el Ballet Moderno y Folklórico de Guatemala, el Ballet Contemporáneo de Xalapa, Veracruz, México y el Grupo La Danse Moderne en Toronto, Canadá También participó en festivales en América y Europa.

A lo largo de su trayectoria ha obtenido diversos reconocimientos como:

Premio Opus para las Artes en la rama de Danza Contemporánea, como mejor coreógrafa por su obra Ixcalqueh, en 1991

Premio Creadores del Siglo Veinte de la Alianza Francesa, en 1994

Premio Ágora, además, de la medalla de Honor por Danza y Coreografía otorgada por La Sociedad Dante Alighieri

Fecha

22 de octubre

Hora

19 horas

Admisión

Q100

Boletos

En la taquilla

Lugar

Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 23 calle 3-79 zona 1

Ubicación

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