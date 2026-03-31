Experiencia gastronómica con cacao: cena de seis tiempos con el chef Gonzo Jiménez, participante de Netflix

El chocolate es uno de los ingredientes históricos del país. Con base en ello, Villa Bokéh desarrollará la Experiencia gastronómica con cacao (Cacao Dining Experience), con la que busca ampliar el paladar de los comensales al presentar una cena de seis tiempos que llevará a los participantes a una experiencia de sabor única.

De la mano del chef residente Marcos Sáenz y del chef invitado Gonzo Jiménez, este menú realzará el cacao guatemalteco, con un maridaje seleccionado que demostrará en cada plato la versatilidad de este ingrediente.

La experiencia, que mezclará un paisaje único y música en vivo, se desarrolla luego de que Villa Bokéh se integrara como el primer hotel del país en ingresar a Leading Hotels of the World. Esto llevó a la realización de esta actividad gastronómica con el chef Gonzo Jiménez, quien ha destacado por su participación en plataformas como Netflix, en Bake Squad (Escuadrón pastelero).

Asimismo, el experto en chocolatería también prepara una escultura de chocolate que será presentada en el recinto durante la celebración de Pascua. Aunque el chef no reveló detalles sobre la figura, comentó que estará relacionada con la cultura guatemalteca.

Fecha:

Sábado 4 de abril

Hora:

19 horas

Lugar:

Villa Bokéh, hotel boutique, Panorama, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Costo de la experiencia:

$115 por persona (Q879.51, según el tipo de cambio)

Precio con tarjetas Bi: $100 (Q764.79, según el tipo de cambio)

Reserva:

Teléfono +502 3565 5088

Cena de seis tiempos con maridaje y música en vivo.

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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