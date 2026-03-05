Expo Añoranzas: la muestra que rescata el arte del papel, el lápiz y la tinta en la prensa guatemalteca

La exposición “Añoranzas”, del artista Edgar Ramírez, invita a realizar un viaje nostálgico a una época en la que el arte publicitario se creaba a mano, con lápiz, papel y tinta, mucho antes de la llegada de las computadoras y los teléfonos móviles.

Durante más de 35 años, el artista conservó los dibujos originales a lápiz y las páginas impresas de Prensa Libre donde estas ilustraciones fueron publicadas. Hoy, ese archivo se convierte en una muestra que rescata una parte importante de la historia gráfica y cultural de Guatemala.

La exposición reúne obras realizadas a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando gran parte del mercadeo y la publicidad se elaboraban manualmente. Cada pieza exhibe el dibujo original junto con su publicación impresa, lo que permite apreciar el proceso creativo y la manera en que estas ilustraciones llegaban al público a través del periódico.

En esa época, las artes publicitarias se elaboraban con ilustraciones hechas a lápiz que luego se montaban con camisas de papel calco, donde se añadían los textos y logotipos antes de enviarlas a imprenta. El resultado eran páginas completas de periódico que se convertían en uno de los medios más efectivos para promocionar productos y marcas, según explicó Edgar Ramírez en un video de la galería Casa de las Flores.

Más que una exposición artística, “Añoranzas” se presenta como un testimonio del valor histórico del arte gráfico y de una etapa en la que el diseño y la publicidad requerían paciencia, precisión y una gran destreza manual.

Fechas:

Del 4 al 13 de marzo

Hora:

De lunes a sábado, de 9 a 18 horas

Lugar:

Galería Casa de las Flores

2a. avenida 13-65, zona 14

Precio:

Entrada gratuita

