Exposición “Alquimia citadina” se presentará en el Musac (pintura, fotografía y otras formas visuales)

El colectivo 2413 presentará en el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac) la exposición Alquimia citadina, una muestra que invita a reconocer la transformación humana.

A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado transformar su realidad mediante prácticas que desafían lo ordinario. La alquimia —como metáfora y como anhelo— simboliza esa búsqueda: convertir lo común en extraordinario, lo efímero en eterno. Inspirados por este mismo espíritu transformador, hemos titulado esta exposición Alquimia citadina, dicen los organizadores.

En este espacio, los artistas se convierten en alquimistas contemporáneos: prestan su ser para transformar los elementos de su universo interior y proyectarlos hacia el mundo exterior. A través de medios como la pintura, la fotografía y otras formas visuales, capturan elementos intangibles como un gesto, una mirada, un color, un momento o una forma, y los hacen eternos. Esta exposición es una invitación a contemplar lo invisible y a reconocer la belleza oculta en la vida cotidiana.

Entre los artistas participantes están:

KÀ,

Daysi Villela

Ingrid Rodríguez

SKY

Zoila Bil

Luis Miguel Arias

Melany González

Adriana Leiva

Vivian Zavala

José Andrés Noriega

Stu-Art

Luis García

Fecha

Del jueves 25 de septiembre al lunes 6 de octubre

Hora

Lunes a viernes de 8 a 17.30 horas y sábados de 9 a 13 horas. Los martes, domingos y asuestos está cerrado.

Lugar

Museo de la Universidad de San Carlos, 9a. Avenida 9-79, zona 1

Precios y localidades :

Admisión gratuita