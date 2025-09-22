Escenario
Exposición “Alquimia citadina” se presentará en el Musac (pintura, fotografía y otras formas visuales)
Las obras del Colectivo 2413 estarán expuestas en el Museo de la Universidad de San Carlos, en el Centro Histórico de Guatemala.
Imagen de la fachada del Museo de la Universidad de San Carlos, Musac, ubicado entre la 10a. y 9a. calle de la zona 1. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)
El colectivo 2413 presentará en el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac) la exposición Alquimia citadina, una muestra que invita a reconocer la transformación humana.
A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado transformar su realidad mediante prácticas que desafían lo ordinario. La alquimia —como metáfora y como anhelo— simboliza esa búsqueda: convertir lo común en extraordinario, lo efímero en eterno. Inspirados por este mismo espíritu transformador, hemos titulado esta exposición Alquimia citadina, dicen los organizadores.
En este espacio, los artistas se convierten en alquimistas contemporáneos: prestan su ser para transformar los elementos de su universo interior y proyectarlos hacia el mundo exterior. A través de medios como la pintura, la fotografía y otras formas visuales, capturan elementos intangibles como un gesto, una mirada, un color, un momento o una forma, y los hacen eternos. Esta exposición es una invitación a contemplar lo invisible y a reconocer la belleza oculta en la vida cotidiana.
Entre los artistas participantes están:
- KÀ,
- Daysi Villela
- Ingrid Rodríguez
- SKY
- Zoila Bil
- Luis Miguel Arias
- Melany González
- Adriana Leiva
- Vivian Zavala
- José Andrés Noriega
- Stu-Art
- Luis García
Fecha
Del jueves 25 de septiembre al lunes 6 de octubre
Hora
Lunes a viernes de 8 a 17.30 horas y sábados de 9 a 13 horas. Los martes, domingos y asuestos está cerrado.
Lugar
Museo de la Universidad de San Carlos, 9a. Avenida 9-79, zona 1
Precios y localidades :
Admisión gratuita