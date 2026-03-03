Exposición en Musac: Tierra Prometida de Luis Alejandro González

La exposición Tierra Prometida, del artista Luis Alejandro González, en el Museo de la Universidad de San Carlos contiene una colección de más de una treintena de obras, entre esculturas, pinturas e ilustraciones, las cuales tienen como fin mostrar el sentimiento personal como narrativa que da paso a la concepción de piezas en bulto y gráficas que han abierto diferentes vitrinas del arte guatemalteco.

El artista materializa las emociones que experimenta con la sola idea de conectar lo que sucede fuera y dentro de su diario vivir. Por ejemplo, la imagen principal de este artículo representa un saco para niño a escala natural elaborado con

parafina que contiene en su interior una vela que puede ser encendida, es una representación de un símbolo del catolicismo: la primera comunión.

Es artista visual graduado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla (2007). Pinta y hace escultura. Recibió el segundo lugar en Juannio, subasta de arte latinoamericano (2023), así como mención honorífica en Sumarte, El Salvador (2025); Latente (2025); Fundecán (2025) y Voz Interior, Inart (2025).

Fue escultor en el V y VI Simposio Internacional de Escultura Cantarranas, Honduras (2023 y 2024); seleccionado en la Iniciativa Dimensiones de talla en mármol del Ministerio de Cultura de Guatemala (2022), y participó en el Simposio de Escultura en Ferrocemento, en Apastepeque, El Salvador (2025).

“En mi quehacer artístico me interesa reflexionar sobre la construcción y negación de la identidad desde lo psicosocial, considerando la memoria afectiva y el conflicto con los estereotipos que impone la sociedad”, explica en su manifiesto.

Fecha

La muestra estará abierta del 6 de marzo al 18 de mayo.

Hora

Lunes a viernes de 8 a 17.30 horas y sábados de 9 a 13 horas. Los martes, domingos y asuestos está cerrado.

Lugar

Museo de la Universidad de San Carlos, 9a. Avenida 9-79, zona 1

Precios y localidades :

Admisión gratuita

