Escenario
Exposición en Musac: Tierra Prometida de Luis Alejandro González
La exposición Tierra Prometida, del artista guatemalteco Luis Alejandro González, reúne más de 30 obras entre esculturas, pinturas e ilustraciones en el Musac.
Tierra Prometida es una muestra explora la identidad, la memoria afectiva y los estereotipos sociales a través de piezas como un saco de parafina a escala natural que alude a la primera comunión. (Foto Prensa Libre: cortesía Musac)
La exposición Tierra Prometida, del artista Luis Alejandro González, en el Museo de la Universidad de San Carlos contiene una colección de más de una treintena de obras, entre esculturas, pinturas e ilustraciones, las cuales tienen como fin mostrar el sentimiento personal como narrativa que da paso a la concepción de piezas en bulto y gráficas que han abierto diferentes vitrinas del arte guatemalteco.
El artista materializa las emociones que experimenta con la sola idea de conectar lo que sucede fuera y dentro de su diario vivir. Por ejemplo, la imagen principal de este artículo representa un saco para niño a escala natural elaborado con
parafina que contiene en su interior una vela que puede ser encendida, es una representación de un símbolo del catolicismo: la primera comunión.
Es artista visual graduado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla (2007). Pinta y hace escultura. Recibió el segundo lugar en Juannio, subasta de arte latinoamericano (2023), así como mención honorífica en Sumarte, El Salvador (2025); Latente (2025); Fundecán (2025) y Voz Interior, Inart (2025).
Fue escultor en el V y VI Simposio Internacional de Escultura Cantarranas, Honduras (2023 y 2024); seleccionado en la Iniciativa Dimensiones de talla en mármol del Ministerio de Cultura de Guatemala (2022), y participó en el Simposio de Escultura en Ferrocemento, en Apastepeque, El Salvador (2025).
“En mi quehacer artístico me interesa reflexionar sobre la construcción y negación de la identidad desde lo psicosocial, considerando la memoria afectiva y el conflicto con los estereotipos que impone la sociedad”, explica en su manifiesto.
Fecha
La muestra estará abierta del 6 de marzo al 18 de mayo.
Hora
Lunes a viernes de 8 a 17.30 horas y sábados de 9 a 13 horas. Los martes, domingos y asuestos está cerrado.
Lugar
Museo de la Universidad de San Carlos, 9a. Avenida 9-79, zona 1
Precios y localidades :
Admisión gratuita
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí .
Otros eventos en Guatemala
Consulte aquí otros eventos que se realizarán en el país.
*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt