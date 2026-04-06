Exposición honra los 90 años de Ernesto Boesche Rizo en Guatemala

El maestro Ernesto Boesche Rizo nació en Salamá, Baja Verapaz, en febrero de 1936 y a sus 90 años tendrá una exposición especial para celebrar este aniversario de arte e inspiración del 9 al 27 de abril en la Galería "Enrique Acuña Orantes", de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Interior del Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias".

Dentro de su trabajo han destacado retratos de personajes de la vida artística, familiar y financiera del país.

En su juventud, al ingresar a estudiar en la Academia Nacional de Bellas Artes, recibió una beca para realizar estudios en España. Durante dos años asistió a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y al Círculo de Bellas Artes de Madrid.

A su regreso, en 1957, fue incorporado a la Academia Nacional de Bellas Artes (hoy Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP), donde trabajó durante 37 años como docente y, finalmente, como director. Además, ha experimentado con el surrealismo, el impresionismo y la fantasía.

Entre sus estudiantes han estado nombres como Elmar Rojas, Marco Augusto Quiroa, Erwin Guillermo, entre otros.

Fecha:

Exposición abierta al público del jueves 9 al lunes 27 de abril

Hora:

De 10 a 17 horas

Lugar:

Galería "Enrique Acuña Orantes", Escuela Nacional de Artes Plásticas, Interior del Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias".

Entradas:

Gratuita

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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