Fallece a los 79 años el actor de telenovelas Otto Sirgo, conocido por “Lo que la vida me robó” y “Lazos de amor”

Con una carrera desarrollada principalmente en las telenovelas mexicanas, Otto Sirgo marcó la televisión latinoamericana al interpretar a Jorge Krueger en Sortilegio, Regino en Lo que la vida me robó y Ángel de la Huerta en Rosa salvaje.

El actor falleció a los 79 años y dejó un legado de más de 50 producciones en las que participó. Este martes 29 de septiembre se informó sobre el fallecimiento del intérprete, quien trabajó en cine, teatro y televisión.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) reveló la noticia del fallecimiento de Otto Sirgo, a quien calificó como “un eterno colaborador de esta asociación”.

La ANDI destacó que el actor tuvo una amplia trayectoria que lo llevó a participar en teatro, cine y televisión. La asociación señaló que Sirgo alcanzó fama “internacional por su participación en los melodramas Lazos de amor”.

Además, mencionó producciones como Niña amada mía y Por un beso, en las que participó el actor. Pese al anuncio, aún no se ha revelado la causa de su muerte ni dónde ocurrió.

El actor se mantuvo por más de cinco décadas en la industria. Medios como Univisión destacan que seis años atrás había perdido a su esposa, la actriz Maleni Morales.

La actriz murió por una trombosis pulmonar, tiempo después de comenzar su lucha contra un cáncer de pulmón. El medio destaca que, después de la muerte de Morales, Sirgo enfrentó “momentos complicados”.

En el 2025, el actor compartió con Televisa Espectáculos que, después de la muerte de su esposa, había perdido las ganas de socializar y salir a la calle. Contó que, pese al tiempo transcurrido, seguía extrañándola.

La ANDI, junto con el anuncio del fallecimiento del actor, envió un mensaje de condolencias a sus familiares y amigos: “¡Te vamos a extrañar mucho querido amigo!, ¡Descanse en paz!”, publicaron.

Otto Sirgo nació en La Habana, Cuba, el 19 de diciembre de 1946 y provenía de una familia de artistas, pues tanto su madre como su padre se dedicaban al espectáculo.

Su participación en la telenovela Lazos de amor como Eduardo Rivas contribuyó a consolidar su carrera en las telenovelas mexicanas y lo llevó a participar en más de 50 producciones. Además, según EFE, participó en al menos 30 obras de teatro.