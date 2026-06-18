Fallece Alex Bueno a los 62 años; el cantante dominicano fue considerado pionero de la bachata

El mundo de la música latina está de luto, luego de que se diera a conocer el fallecimiento del cantante dominicano Alex Bueno, quien presentó complicaciones de salud tres semanas atrás y posteriormente ingresó en la unidad de cuidados intensivos.

Fue este 18 de junio cuando se dio a conocer que el cantante habría fallecido en la Ciudad de Nueva York, a las 9.43 horas (7.43 horas de Guatemala), según dieron a conocer allegados.

Se sabe que, durante más de nueve meses, el intérprete de “Que vuelva” habría enfrentado complicaciones de salud tras ser diagnosticado con cáncer. Por medio de su cuenta oficial se dio a conocer la noticia de su muerte, y se resaltó que “su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”.

Bueno presentó complicaciones de salud en el 2025, pero fue en septiembre de ese año cuando fue trasladado a Estados Unidos con la finalidad de continuar su tratamiento y someterse a una intervención quirúrgica.

Con temas como Buscando un confidente y Yo me iré, el artista creó una sólida carrera musical en géneros como el merengue, la bachata y la salsa. Al artista se le habría detectado un pequeño tumor cerebral que lo llevó a someterse a una intervención quirúrgica que concluyó con éxito en septiembre pasado.

Luego de eso, según se destacó en sus redes sociales, el artista habría presentado células cancerígenas en dicha lesión, lo que lo llevó a iniciar un tratamiento preventivo con una evolución favorable. Sin embargo, los estudios de seguimiento identificaron células cancerígenas en otras áreas de su cuerpo.

Este resultado lo llevó a alejarse del foco público para concentrarse en su recuperación. Sin embargo, tres semanas atrás presentó “una baja considerable en sus niveles de sodio y presión arterial, lo que generó un fuerte decaimiento físico y una complicación en su cuadro clínico”, según compartió parte de su equipo en redes sociales.

Luego de permanecer en la unidad de cuidados intensivos, el equipo anunció el fallecimiento del artista este miércoles 18 de junio. En su mensaje agradecieron a sus seguidores las muestras de cariño hacia el artista y su familia, y solicitaron comprensión y respeto a la privacidad que necesitan en este momento.