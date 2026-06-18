Fallece Alex Bueno a los 62 años; el cantante dominicano fue considerado pionero de la bachata

Escenario

Fallece Alex Bueno a los 62 años; el cantante dominicano fue considerado pionero de la bachata

Considerado una de las voces más destacadas de República Dominicana, Alex Bueno falleció a los 62 años y dejó un legado musical internacional en géneros como la bachata y el merengue.

|

time-clock

Fallece el cantante Alex Bueno a los 62 años. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El mundo de la música latina está de luto, luego de que se diera a conocer el fallecimiento del cantante dominicano Alex Bueno, quien presentó complicaciones de salud tres semanas atrás y posteriormente ingresó en la unidad de cuidados intensivos.

Fue este 18 de junio cuando se dio a conocer que el cantante habría fallecido en la Ciudad de Nueva York, a las 9.43 horas (7.43 horas de Guatemala), según dieron a conocer allegados.

Se sabe que, durante más de nueve meses, el intérprete de “Que vuelva” habría enfrentado complicaciones de salud tras ser diagnosticado con cáncer. Por medio de su cuenta oficial se dio a conocer la noticia de su muerte, y se resaltó que “su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”.

Bueno presentó complicaciones de salud en el 2025, pero fue en septiembre de ese año cuando fue trasladado a Estados Unidos con la finalidad de continuar su tratamiento y someterse a una intervención quirúrgica.

LECTURAS RELACIONADAS

AME2993. BOGOTÁ (COLOMBIA), 11/06/2026.- Fotografía de archivo del 17 de diciembre de 2015 de la aplicación de WhatsApp en un celular. Algunas de las Apps que dedicarán sus contenidos de streaming, resultados y datos son WhatsApp, con la denominada Football Center 2026, que reúne noticias, resultados y contenidos relacionados con la competencia para facilitar el seguimiento de los partidos en tiempo real y sin necesidad de salir de la plataforma. EFE/ Marcelo Sayão/ ARCHIVO

“Modo Messi” en WhatsApp: qué es la tendencia que conquista a los aficionados y cómo personalizar la aplicación

chevron-right
LOS ANGELES (United States), 07/10/2025.- Mexican filmmaker Guillermo Del Toro arrives to the Netflix premiere of 'Frankenstein' at the Academy Museum in Los Angeles, California, USA, 06 October 2025. (Cine) EFE/EPA/JILL CONNELLY

Premios Óscar: El director mexicano Guillermo del Toro se integra a la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

chevron-right

Con temas como Buscando un confidente y Yo me iré, el artista creó una sólida carrera musical en géneros como el merengue, la bachata y la salsa. Al artista se le habría detectado un pequeño tumor cerebral que lo llevó a someterse a una intervención quirúrgica que concluyó con éxito en septiembre pasado.

Luego de eso, según se destacó en sus redes sociales, el artista habría presentado células cancerígenas en dicha lesión, lo que lo llevó a iniciar un tratamiento preventivo con una evolución favorable. Sin embargo, los estudios de seguimiento identificaron células cancerígenas en otras áreas de su cuerpo.

Este resultado lo llevó a alejarse del foco público para concentrarse en su recuperación. Sin embargo, tres semanas atrás presentó “una baja considerable en sus niveles de sodio y presión arterial, lo que generó un fuerte decaimiento físico y una complicación en su cuadro clínico”, según compartió parte de su equipo en redes sociales.

Luego de permanecer en la unidad de cuidados intensivos, el equipo anunció el fallecimiento del artista este miércoles 18 de junio. En su mensaje agradecieron a sus seguidores las muestras de cariño hacia el artista y su familia, y solicitaron comprensión y respeto a la privacidad que necesitan en este momento.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Alex Bueno (@alexbuenomundial)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Bachata Cantante Merengues Obituario 2026 Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM