Fallece el productor y DJ francés Kavinsky a los 50 años, creador del éxito Nightcall, ícono de la película Drive

Vincent Belorgey, conocido como Kavinsky, fue una de las personalidades más respetadas y reconocidas de la música electrónica francesa. Su trabajo contribuyó a llevar ese género a una mayor proyección internacional. Hoy, su muerte es objeto de investigación debido a las circunstancias en que ocurrió.

El productor y DJ francés alcanzó reconocimiento internacional por su éxito Nightcall, que formó parte de la banda sonora de la película Drive, dirigida por Nicolas Winding Refn.

El artista, de 50 años, falleció el martes 28 de julio, según medios internacionales. Fue localizado sin vida en su domicilio, en París. Debido a las circunstancias del fallecimiento, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer la causa de la muerte.

Medios como Variety informaron que, al localizar el cuerpo de Vincent Belorgey, las autoridades no encontraron indicios de un acto delictivo. Sin embargo, efectuarán las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, agencias como Reuters informaron que Vincent Belorgey se habría quejado de fuertes dolores de cabeza días antes de ser localizado sin vida en su apartamento.

Por su parte, Le Parisien, uno de los primeros medios en informar sobre el fallecimiento, señaló que una de las hipótesis es que el artista sufrió un accidente cerebrovascular. No obstante, destacó que la autopsia será la que determine la causa de la muerte.

Ese medio también indicó que la hipótesis del accidente cerebrovascular se sustenta en los reportes sobre los continuos e intensos dolores de cabeza que habría manifestado Kavinsky.

¿Quién era el DJ francés Kavinsky?

Vincent Belorgey nació en Seine-Saint-Denis, Francia, en 1975. Llegó al mundo de la música en la edad adulta, luego de trabajar como actor en diversos proyectos del cineasta Quentin Dupieux.

Posteriormente, su pasión por la música lo llevó a explorar la música electrónica a principios de la década del 2000. Inspirado por los videojuegos, las películas y los automóviles deportivos, adoptó el nombre artístico de Kavinsky, con el que alcanzó notoriedad en Francia, Europa y, posteriormente, a escala internacional gracias a su participación en la banda sonora de Drive.

Según As, ese impulso en su carrera lo convirtió en un referente para los seguidores de la música electrónica. Variety destacó que Kavinsky publicó su álbum debut, OutRun, en el 2013, y su segundo álbum, Reborn, en el 2022.