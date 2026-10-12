Fallece RJ Mitte, actor que fue hijo de Walter White en la serie “Breaking Bad”: esto es lo que se sabe

Este 12 de octubre se confirmó la muerte del actor RJ Mitte, a los 34 años, conocido principalmente por interpretar a Walter White Jr., el hijo de Walter White, en la popular serie dramática "Breaking Bad".

Según medios como TMZ, la muerte de Mitte, quien al igual que su personaje en "Breaking Bad" tenía parálisis cerebral, fue confirmada por sus representantes.

Aunque las autoridades señalaron, según CNN, que la investigación para esclarecer la causa de la muerte de Mitte continúa, TMZ indicó que un funcionario del condado de Texas afirmó que el actor falleció este lunes por un presunto suicidio.

"Basándose en su propia experiencia con la parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad", dijeron los representantes del actor en un comunicado enviado al medio Deadline.

"Además de entretener a amigos y familiares en todo el mundo, fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s", añadieron.

Por su parte, CNN informó que una persona que atendió una llamada en Formation Talent, la oficina de uno de los representantes más recientes de Mitte, no hizo declaraciones sobre el fallecimiento del actor.

RJ Mitte, who played Walter White Jr. on “Breaking Bad,” has died. He was 34.



• A cause of death was not immediately disclosed by his representatives.



• Like his “Breaking Bad” character Walt Jr., Mitte had cerebral palsy. Throughout his acting career, he was an advocate for… pic.twitter.com/s2zC0jjF6g — Variety (@Variety) October 12, 2026

TMZ afirma que las últimas publicaciones conocidas de Mitte en redes sociales lo mostraban junto a Luis Moncada, otro actor de "Breaking Bad".

Además de participar en la mayoría de los episodios de la popular serie, Mitte también es conocido por sus papeles en producciones como "The Oak Room", "The Recall" y "The Guardians of Justice (Will Save You!)".

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