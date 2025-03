Familiares de Gene Hackman abandonan su cuerpo en la morgue a un mes de su muerte

El actor estadounidense Gene Hackman, de 95 años, ganador de dos premios Óscar y cuatro Globos de Oro, falleció el pasado 27 de febrero junto a su esposa, Betsy Arakawa; sin embargo, a un mes de su muerte, los cuerpos aún permanecen en la morgue de Santa Fe, Nuevo México, sin ser reclamados por la familia de la estrella.

Los informes iniciales indicaron que Gene Hackman murió debido a una insuficiencia cardíaca, mientras que su esposa, de 63 años, falleció días antes por una rara enfermedad transmitida por roedores infectados, conocida como hantavirus, la cual provoca dos tipos de afecciones: fiebre hemorrágica y un síndrome pulmonar grave.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han divulgado los detalles completos sobre las circunstancias exactas de los fallecimientos de Gene y Betsy, tomando en consideración que se desconoce la fecha precisa del deceso de Arakawa, debido a que fue la Policía de Santa Fe quien halló los cuerpos en la residencia del actor.

A pesar de ello, para las autoridades de Nuevo México, el aspecto más desconcertante del caso es que los cuerpos siguen sin ser reclamados por los hijos o por los familiares cercanos de Hackman o Arakawa, lo cual ha generado especulaciones sobre el verdadero estado de la relación familiar entre el actor y sus descendientes.

Hackman y su esposa se mudaron a Santa Fe en el 2015 para alejarse de la vida pública; por lo tanto, diversos medios de comunicación estadounidenses consideran que esa habría sido una de las razones por las cuales el actor comenzó a tener problemas con sus hijos, quienes no han mostrado interés en reclamar el cuerpo de su padre.

Una teoría que comenzó a circular en las redes sociales señala que la falta de acción por parte de los hijos de Hackman podría estar relacionada con un conflicto emocional no resuelto con su padre, quien presuntamente mantuvo "una relación distante con ellos". A pesar de eso, esta versión sigue siendo solo un rumor y no ha sido confirmada.

Lea más sobre la misteriosa muerte de Gene Hackman: La llamada al 911, la versión de su hija y las pastillas

Otros medios norteamericanos sugieren que esta inusual situación con la familia Hackman podría deberse a una disputa interna, ya que, según fuentes cercanas, las relaciones familiares "nunca fueron fáciles", al punto que Gene habría dejado más de la mitad de su fortuna a su esposa, Betsy Arakawa, quien falleció días antes que él.

Ante este panorama, las autoridades de Santa Fe siguen esperando una respuesta por parte de los familiares para proceder con el adecuado traslado y entierro de los cuerpos; sin embargo, la familia de Hackman aún no ha logrado definir cómo distribuir la parte que le correspondía a Betsy, considerando que no era su madre biológica.

Gene Hackman tuvo tres hijos con su difunta esposa, Faye Maltese: Christopher, de 64 años; Leslie, de 61; y Elizabeth, de 57, por lo cual, hace un mes, cuando se dio a conocer la muerte del actor, sus hijas emitieron un comunicado lamentando su fallecimiento, mientras que su hijo admitió que llevaba “casi un año distanciado” de su padre.

De acuerdo con los medios en Estados Unidos, el patrimonio del actor supera los US$80 millones (Q616 millones), por lo que se espera que los tres hijos lleguen a un acuerdo lo más pronto posible para poder reclamar el cuerpo de su padre y proceder con el entierro en Santa Fe, lugar donde Hackman expresó su deseo de ser sepultado.

The bodies of Gene Hackman and his wife Betsy have yet to be claimed which means no one has stepped up to take care of their funerals.

What an awful world we live in 😢 pic.twitter.com/WHwTZO0Znz