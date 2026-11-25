Apenas unas horas después de entregarle la corona de Miss Universo a la puertorriqueña Jennifer Barreto, la mexicana Fátima Bosch activó sus redes sociales, no solo para recordar los buenos momentos vividos durante el último año, sino para revelar un importante detalle de su vida privada.

La modelo hizo público el nombre de su novio y compartió un par de fotografías con el joven empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah.

Según reporta la revista TV Notas, en la primera foto en la que ambos aparecen posando, Fátima aún porta la corona de Miss Universo y le da un beso discreto a su amado. En la segunda, la modelo aparece sentada en las piernas del joven, a quien le agradeció el haber estado junto a ella en su aventura como soberana de la belleza del mundo.

“Gracias por acompañarme en este proceso, (que se no fue fácil) por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor, and everything in betwwen”, escribió sobre la segunda de las imágenes.

Esta fue la segunda foto publicada por la reina de belleza mexicana. (Foto Prensa Libre: Instagram de Fátima Bosch)

¿Quién es Alejandro Canahuati Farah?

Según anotan medios de comunicación mexicanos como La Razón y Millenio, Alejandro Canahuati Farahes un empresario hondureño que pertenece a una reconocida familia de su país. Ha mantenido un bajo perfil, porque no está interesado en ventilar su vida personal.

Es hijo del empresario y político Mario Miguel Canahuati y de Sandra Farah, y tiene tres hermanos: Juan Carlos, Stephanie y Mario Alberto.

La familia encabeza Industrias Pacer, una reconocida empresa dedicada al sector textil y confección de prendas de vestir, con amplia presencia comercial en Centroamérica. En el ámbito profesional, Alejandro se desempeñó como subgerente general de esa empresa en 2023.

En un video difundido por el medio MSN, Canahuati dedica un emotivo mensaje a Fátima en el que le dice: “Primero te quiero decir que te ves hermosa y estoy muy feliz de estar aquí. No solo por tu logro sino por la persona que eres. Admiro mucho tu fe inquebrantable, tu convicción para servir a los demás, la determinación que tienes para conseguir lo que quieres, pero, sobre todo, ese corazón tan bonito y esa luz que llevas dentro”. Prosiguió para enfatizar: “Quiero que sepas que has tocado la vida de muchas personas, las has inspirado, sin duda vas a dejar tu huella en ellos, incluyendo la mía”.