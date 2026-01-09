Feria de Esquipulitas 2026: antojitos, juegos y tradición llegan a la zona 11

Una de las tradiciones más esperadas al inicio del año en la Ciudad de Guatemala es la Feria de Esquipulitas, que cada año llena de color, diversión y gastronomía la zona 11 capitalina.

Este espacio se considera una antesala de las festividades del Cristo Negro de Esquipulas y se ha consolidado como una tradición en la que niños y adultos disfrutan de actividades familiares, platillos típicos, juegos mecánicos y espacios para la convivencia comunitaria.

La Municipalidad de Guatemala destaca que las ferias populares son parte esencial de la cultura del país, donde se combinan la fe, la convivencia social y la alegría de compartir en familia o con amigos.

Durante este tiempo, familias se acercan a la colonia Mariscal, zona 11, para visitar la Parroquia de Esquipulitas y aprovechar la feria.

“Alrededor del templo no solo se fortaleció la vida religiosa, sino también las expresiones culturales y sociales, dando origen a celebraciones que hoy forman parte de la identidad del barrio”, destaca una nota de prensa de la Municipalidad de Guatemala.

Del 10 al 18 de enero, vecinos y visitantes podrán disfrutar de esta tradicional feria en la colonia Mariscal.

Fecha:

Del 10 al 18 de enero del 2026

Horario:

Domingo a jueves: de 10 a 22 horas

Viernes y sábado: de 10 a 23 horas

Lugar:

Colonia Mariscal, zona 11, Ciudad de Guatemala.

Ubicada sobre la 20 calle, desde la Diagonal 17 hasta la 12 avenida, frente al templo del Señor Crucificado de Esquipulas.

Precios y localidades:

Entrada libre.

El consumo de alimentos y el uso de juegos mecánicos tiene costo individual, según el proveedor.

¿Qué habrá en la feria?

87 puestos de venta de antojitos y platillos típicos

Juegos mecánicos para niños y adultos

Actividades recreativas y artísticas

Música en vivo y entretenimiento para toda la familia

