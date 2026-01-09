Escenario
Feria de Esquipulitas 2026: antojitos, juegos y tradición llegan a la zona 11
La Feria de Esquipulitas llega a la Ciudad de Guatemala como un espacio ideal para disfrutar en familia y deleitarse con la comida tradicional. Estos son los horarios y la ubicación.
Regresa la feria de de Esquipulitas a la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. (Foto: Crédito Municipalidad de Guatemala)
Una de las tradiciones más esperadas al inicio del año en la Ciudad de Guatemala es la Feria de Esquipulitas, que cada año llena de color, diversión y gastronomía la zona 11 capitalina.
Este espacio se considera una antesala de las festividades del Cristo Negro de Esquipulas y se ha consolidado como una tradición en la que niños y adultos disfrutan de actividades familiares, platillos típicos, juegos mecánicos y espacios para la convivencia comunitaria.
La Municipalidad de Guatemala destaca que las ferias populares son parte esencial de la cultura del país, donde se combinan la fe, la convivencia social y la alegría de compartir en familia o con amigos.
Durante este tiempo, familias se acercan a la colonia Mariscal, zona 11, para visitar la Parroquia de Esquipulitas y aprovechar la feria.
“Alrededor del templo no solo se fortaleció la vida religiosa, sino también las expresiones culturales y sociales, dando origen a celebraciones que hoy forman parte de la identidad del barrio”, destaca una nota de prensa de la Municipalidad de Guatemala.
Del 10 al 18 de enero, vecinos y visitantes podrán disfrutar de esta tradicional feria en la colonia Mariscal.
Fecha:
Del 10 al 18 de enero del 2026
Horario:
- Domingo a jueves: de 10 a 22 horas
- Viernes y sábado: de 10 a 23 horas
Lugar:
Colonia Mariscal, zona 11, Ciudad de Guatemala.
Ubicada sobre la 20 calle, desde la Diagonal 17 hasta la 12 avenida, frente al templo del Señor Crucificado de Esquipulas.
Precios y localidades:
Entrada libre.
El consumo de alimentos y el uso de juegos mecánicos tiene costo individual, según el proveedor.
¿Qué habrá en la feria?
- 87 puestos de venta de antojitos y platillos típicos
- Juegos mecánicos para niños y adultos
- Actividades recreativas y artísticas
- Música en vivo y entretenimiento para toda la familia
