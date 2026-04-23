Feria de las Flores 2026 en el Cerrito del Carmen: color, gastronomía y actividades para toda la familia

El parque Cerrito del Carmen se llenará de color, aromas y diversión con la celebración de la segunda Feria de las Flores, donde este espacio se convertirá en un escenario en el que florecen la música, la cultura y el arte.

Organizada por la Fundación Teoxché, esta feria invita a capitalinos y visitantes nacionales y extranjeros a vivir un momento de calidad en uno de los espacios que resguarda historia y naturaleza, desde un enfoque creativo.

Los organizadores destacan que este proyecto forma parte de una iniciativa para dar a conocer el parque Cerrito del Carmen, cambiar la perspectiva que se tenía de este lugar y mostrar cómo las familias pueden disfrutar de un espacio natural donde convivir.

En esta actividad también se busca potenciar el talento artístico local mediante la competencia y exhibición floral que realizarán los concursantes en la edición 2026, comparte la Fundación Teoxché.

Como parte del evento, se desarrollarán concursos en tres categorías: siluetas, marcos y barriletes, donde los participantes demostrarán sus habilidades y expondrán sus creaciones al público.

La exhibición floral, abierta al público durante el fin de semana, también ofrecerá gastronomía típica, música en vivo y actividades para niños.

Fecha

25 y 26 de abril

Hora

De 9 a 18 horas

Lugar

Parque Cerrito del Carmen

Entrada

Ingreso libre

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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Segunda feria de las Flores en el parque Cerrito del Carmen. (Foto Prensa Libre: Fundación Teoxché)