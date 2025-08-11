Feriados Guatemala 2025: Qué hacer el 15 de agosto en la Ciudad de Guatemala

La Ciudad de Guatemala se viste de gala para celebrar su fiesta patronal en honor de la Virgen de la Asunción, que otorga un feriado este 15 de agosto. Con actividades como procesiones, gastronomía típica y la tradicional feria en el barrio de Jocotenango, este día libre ofrece un momento de convivencia con amigos o familia.

Este descanso obedece a la norma del Ministerio de Trabajo, que establece el feriado como descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes de la capital. La ciudad y sus alrededores ofrecen espacios para reunirse en familia, con amigos o disfrutar en solitario.

Desde parques de atracciones hasta piscinas, existen opciones de bajo costo o gratuitas para disfrutar. Estas son algunas de las actividades y lugares para aprovechar este descanso, exclusivo para los capitalinos:

Feria de Jocotenango

El lugar predilecto para celebrar este día es la Feria de Jocotenango, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de juegos mecánicos, 300 puestos de comida guatemalteca y actividades que fusionan cultura, fe y tradición.

La feria se desarrollará en el sector del Hipódromo del Norte, zona 2 de la Ciudad de Guatemala, y estará abierta de 10 a 22 horas, para que familias, amigos o parejas celebren las tradiciones capitalinas.

Mundo Petapa

En una edición especial, Mundo Petapa ofrece una celebración dedicada a la feria, con eventos como marimba en vivo, personajes de leyenda de Guatemala, comida típica, juegos de arcada y más.

Esta celebración se extenderá del 15 al 17 de agosto, desde la Plaza Divertida, un momento ideal para disfrutar en familia o con amigos durante este período de descanso.

El ingreso puede realizarse con carné de afiliado o mediante el pago de la entrada. El parque ofrece juegos mecánicos, un zoológico, espacios recreativos y opciones gastronómicas, todo en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

Parque Ecológico Cayalá

Una buena opción para disfrutar al aire libre es el Parque Ecológico Cayalá, donde podrá practicar senderismo, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades deportivas, meditación y más.

En este espacio se pueden observar diversas especies de plantas y aprender sobre ellas, por tan solo Q20 para adultos y Q15 para niños. El parque está ubicado en la Diagonal 29 (calzada La Paz) 02-00, zona 16, y abre de 8 a 17 horas.

Zoológico La Aurora

Uno de los lugares más apreciados por los capitalinos es el Zoológico La Aurora, donde, junto a la familia, se puede disfrutar de un acercamiento a más de 287 especies de animales, refrescarse en la piscina y recorrer las áreas de juegos.

Ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, este lugar atrae a grandes y pequeños por su belleza y accesibilidad. La tarifa de ingreso es de Q55 para adultos y Q30 para niños, según datos de la institución. El horario es de viernes a domingo.

Jungla Urbana

Uno de los espacios ecológicos de la capital es Jungla Urbana, parte del cinturón ecológico metropolitano. Cuenta con senderos, barras para hacer ejercicio y áreas de picnic para disfrutar en familia o con amigos.

Al ser un lugar abierto, es un sitio pet friendly, donde grandes y pequeños pueden divertirse y conocer el río La Campana —microcuenca que forma parte del río Motagua—, según información de su página oficial. Abre de 8 a 16 horas y su entrada se ubica en Vista Hermosa 2, zona 15.

Centro Recreativo Erick Barrondo

Un espacio para relajarse a través del deporte es el Centro Recreativo Erick Barrondo, ubicado en la 28ª avenida 14-02, zona 7, Ciudad de Plata II. En este lugar se pueden realizar actividades al aire libre como senderismo, ciclismo o disfrutar de un picnic en familia.

Hobbitenango

Uno de los lugares más fotografiados en Instagram, por su belleza y paisajes, es Hobbitenango, un destino único cerca de la Antigua Guatemala. Su temática inspirada en el mundo de fantasía de J. R. R. Tolkien llama la atención de los visitantes, además de estar rodeado de naturaleza. Se ubica en la aldea El Hato, Sacatepéquez.

Este lugar cuenta con un eco restaurante, bar y hotel, ideal para disfrutar de las vacaciones y descansar. Asimismo, tiene un área de miradores que lo hace especial. El ingreso es de 8 a 22 horas, con un precio de Q55 para adultos y Q40 para niños.

Laguna Chichoy, Tecpán

Uno de los lugares ideales para relajarse es la laguna de Chichoy, en Tecpán, un ecoparque perfecto para disfrutar del entorno natural, con áreas para acampar y senderos para caminatas.

Está ubicada en el kilómetro 102 de la ruta Interamericana CA-1, con ingreso por la aldea Chichoy. El horario es de 9 a 17 horas y el precio de entrada es de Q10 por persona.