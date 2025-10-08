Fernando Andrade conversa sobre su libro “Andrade Díaz-Durán”

Este próximo 18 de octubre se conversará sobre el libro Andrade Díaz Durán. La presentación estará a cargo de Roberto Ardón Quiñónez.

Asimismo, los asistentes podrán escuchar los comentarios y análisis de Mario Antonio Sandoval, presidente de Guatevisión, y de Emmanuel Seidner.

Según información de la Asociación Gremial de Editores e ISBN Guatemala, el autor relata en la obra los momentos más significativos de su vida y de la historia reciente de Guatemala, narrando cómo transcurrieron los años decisivos durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores (1983–1986).

En dicha reseña literaria se explica que el testimonio del autor recoge momentos clave, como la transición democrática con el expresidente Vinicio Cerezo y encuentros históricos con figuras como Fidel Castro y Rodrigo Asturias.

Fecha

18 de octubre de 2025

Hora

11 a 14 horas

Lugar

El evento tendrá lugar en la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), ubicada en la 15 avenida,14-72 zona 13 capitalina. El lobby se encuentra ubicado afuera del auditorio.

Afiche oficial del evento. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Reservaciones

Si desea reservar su entrada, puede enviar correo electrónico a la siguiente dirección: andradeoficinas@hotmail.com. El cupo es limitado

Cualquier consulta adicional, puede llamar al 2363-2464.

