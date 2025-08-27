Festival de junio 2025: Ópera Sour Angélica

Suor Angelica es una ópera breve que forma parte del célebre Tríptico de Giacomo Puccini y se caracteriza por estar escrita exclusivamente para voces femeninas. En esta ocasión, tanto el elenco como la orquesta están integrados en su totalidad por talentosos artistas guatemaltecos, llevando con orgullo el arte nacional a uno de los escenarios más importantes del país.

En el silencioso patio de un convento, las hermanas y novicias comparten momentos de su vida cotidiana. Pero la llegada de dos hermanas mendicantes con noticias de una visita especial altera la tranquilidad del lugar. El interés de Suor Angelica se despierta con la llegada de una carroza lujosa, avivando recuerdos de su antigua vida.

Suena la campanilla del locutorio y la Abadesa llama a Angelica: tras siete años, la ha venido a visitar su Tía Princesa, con un pergamino que su sobrina debe firmar. La dama es severa e inclemente con Suor Angélica, a quien ha recluido en el convento por haber mancillado el honor de la familia, al mantener un amor prohibido. La monja soporta todo porque sólo la mueve un deseo, saber donde esta su hijo, quien nació de aquel amor, y que fue arrebatado de sus brazos al momento de nacer. Sor Angelica, consternada y con el corazón contrito, firma el pergamino, quedándose a solas y tomando decisiones en medio de plegarias que eleva al cielo.

Fecha

Martes 2 de septiembre

Hora

20 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precios y localidades :

Q.150

Venta de entradas:

https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/events/opera-suor-angelica/

