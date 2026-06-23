Festival de Junio 2026: Héroes del Silencio Sinfónico, Guate Está Sonando Acústico y Bodas de Sangre destacan en la semana de cierre

El Festival de Junio 2026 llegará a su recta final con una programación que reúne distintas expresiones artísticas y ofrece a los guatemaltecos un abanico de actividades para toda la familia.

Desde el tributo Héroes del Silencio Sinfónico hasta el II Encuentro Internacional de Música y Danza Tradicionales, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el escenario de presentaciones musicales, teatrales y dancísticas.

Durante su última semana, el festival incluirá actividades gratuitas, como la Exposición de Grabados de Miguel Ángel Asturias, y otras de bajo costo, como Rapsodia en Azul: Un viaje musical de Nueva York a Varsovia, con el propósito de acercar el arte a la ciudadanía.

Las actividades se desarrollarán en la Gran Sala Efraín Recinos, el Teatro de Cámara Hugo Carrillo y otros espacios del complejo cultural.

Una de las presentaciones más destacadas será Héroes del Silencio Sinfónico, que reunirá a la banda guatemalteca Ultimate con los exintegrantes Alan Boguslavsky y Gonzalo Valdivia. Acompañados por una orquesta de cámara bajo la dirección del maestro Martín Corleto, ofrecerán un concierto que fusiona el rock con la música sinfónica.

Asimismo, el programa incluirá un recital con dos obras emblemáticas del repertorio para piano y orquesta: la Rapsodia en Azul, de George Gershwin, y el Concierto de Varsovia, de Richard Addinsell, presentadas en un formato íntimo para piano solo, según la sinopsis del evento.

El domingo 28 de junio concluirá la vigésima primera edición del festival con la gala de cierre Guatemala de Siempre, espectáculo en el que participarán artistas del Ministerio de Cultura y Deportes.

La programación incluye cine, teatro, danza y conciertos para públicos de todas las edades.

Fechas:

Del 23 al 28 de junio.

Horarios:

De martes a sábado, las actividades comenzarán a las 19 o 20 horas. El domingo habrá funciones a las 11 y 17 horas.

Lugar:

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Boletos:

Disponibles en https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/todos-los-eventos/

Agenda de actividades

Lunes 23 de junio

La oscuridad del abismo

Proyecto Cultural Lokrios, en colaboración con ZAGA.

Hora: 20 horas

20 horas Lugar: Gran Sala Efraín Recinos

Gran Sala Efraín Recinos Precio: Q150

Esperando a Godot

Midas Compañía Artística.

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo

Teatro de Cámara Hugo Carrillo Precio: Q50

Martes 24 de junio

Héroes del Silencio Sinfónico

El Norte Producciones.

Hora: 20 horas

20 horas Lugar: Gran Sala Efraín Recinos

Gran Sala Efraín Recinos Precio: Q300

Rapsodia en Azul: Un viaje musical de Nueva York a Varsovia

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo

Teatro de Cámara Hugo Carrillo Precio: Q50

Miércoles 25 de junio

Guate Está Sonando Acústico (Unplugged Rock GT)

El Norte Producciones.

Hora: 20 horas

20 horas Lugar: Gran Sala Efraín Recinos

Gran Sala Efraín Recinos Precio: Q300

Música para ver (Igor de Gandarias)

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo

Teatro de Cámara Hugo Carrillo Precio: Gratuito, con boleto de ingreso.

Jueves 26 de junio

Bodas de Sangre

5ta. Columna.

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo

Teatro de Cámara Hugo Carrillo Precio: Q200

Quinteto para cuerdas y cuentos en sol mayor

Grupo de Teatro Chumil Polaris.

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Teatro de Bolsillo

Teatro de Bolsillo Precio: Q100

Viernes 27 de junio

II Encuentro Internacional de Música y Danza Tradicionales

Hora: 20 horas

20 horas Lugar: Gran Sala Efraín Recinos

Gran Sala Efraín Recinos Precio: Q50

Eternamente romántico

Carlos Cuéllar.

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo

Teatro de Cámara Hugo Carrillo Precio: Q100

Sábado 28 de junio

Badum Circo Musical (Freddy Corado)

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo

Teatro de Cámara Hugo Carrillo Precio: Q100

Gala de cierre: Guatemala de Siempre

Instituciones artísticas del Ministerio de Cultura y Deportes.

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Gran Sala Efraín Recinos

Gran Sala Efraín Recinos Precio: Q50

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.