Festival de Junio 2026: Héroes del Silencio Sinfónico, Guate Está Sonando Acústico y Bodas de Sangre destacan en la semana de cierre

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Festival de Junio 2026: Héroes del Silencio Sinfónico, Guate Está Sonando Acústico y Bodas de Sangre destacan en la semana de cierre

La música, el teatro y los tributos marcarán la última semana del Festival de Junio 2026, una celebración dedicada a las artes. Estas son las actividades programadas para el cierre del evento.

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Orquesta Sinfónica Nacional dará concierto el Día de la Revolución en Guatemala.

La Orquesta Sinfónica Nacional se presenta en en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Gran Sala Efraín Recinos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Festival de Junio 2026 llegará a su recta final con una programación que reúne distintas expresiones artísticas y ofrece a los guatemaltecos un abanico de actividades para toda la familia.

Desde el tributo Héroes del Silencio Sinfónico hasta el II Encuentro Internacional de Música y Danza Tradicionales, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el escenario de presentaciones musicales, teatrales y dancísticas.

Durante su última semana, el festival incluirá actividades gratuitas, como la Exposición de Grabados de Miguel Ángel Asturias, y otras de bajo costo, como Rapsodia en Azul: Un viaje musical de Nueva York a Varsovia, con el propósito de acercar el arte a la ciudadanía.

Las actividades se desarrollarán en la Gran Sala Efraín Recinos, el Teatro de Cámara Hugo Carrillo y otros espacios del complejo cultural.

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Una de las presentaciones más destacadas será Héroes del Silencio Sinfónico, que reunirá a la banda guatemalteca Ultimate con los exintegrantes Alan Boguslavsky y Gonzalo Valdivia. Acompañados por una orquesta de cámara bajo la dirección del maestro Martín Corleto, ofrecerán un concierto que fusiona el rock con la música sinfónica.

Asimismo, el programa incluirá un recital con dos obras emblemáticas del repertorio para piano y orquesta: la Rapsodia en Azul, de George Gershwin, y el Concierto de Varsovia, de Richard Addinsell, presentadas en un formato íntimo para piano solo, según la sinopsis del evento.

El domingo 28 de junio concluirá la vigésima primera edición del festival con la gala de cierre Guatemala de Siempre, espectáculo en el que participarán artistas del Ministerio de Cultura y Deportes.

La programación incluye cine, teatro, danza y conciertos para públicos de todas las edades.

Fechas:

Del 23 al 28 de junio.

Horarios:

De martes a sábado, las actividades comenzarán a las 19 o 20 horas. El domingo habrá funciones a las 11 y 17 horas.

Lugar:

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Boletos:

Disponibles en https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/todos-los-eventos/

Agenda de actividades

Lunes 23 de junio

La oscuridad del abismo

  • Proyecto Cultural Lokrios, en colaboración con ZAGA.
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala Efraín Recinos
  • Precio: Q150

Esperando a Godot

  • Midas Compañía Artística.
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo
  • Precio: Q50

Martes 24 de junio

Héroes del Silencio Sinfónico

  • El Norte Producciones.
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala Efraín Recinos
  • Precio: Q300

Rapsodia en Azul: Un viaje musical de Nueva York a Varsovia

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo
  • Precio: Q50

Miércoles 25 de junio

Guate Está Sonando Acústico (Unplugged Rock GT)

  • El Norte Producciones.
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala Efraín Recinos
  • Precio: Q300

Música para ver (Igor de Gandarias)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo
  • Precio: Gratuito, con boleto de ingreso.

Jueves 26 de junio

Bodas de Sangre

  • 5ta. Columna.
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo
  • Precio: Q200

Quinteto para cuerdas y cuentos en sol mayor

  • Grupo de Teatro Chumil Polaris.
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Bolsillo
  • Precio: Q100

Viernes 27 de junio

II Encuentro Internacional de Música y Danza Tradicionales

  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala Efraín Recinos
  • Precio: Q50

Eternamente romántico

  • Carlos Cuéllar.
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo
  • Precio: Q100

Sábado 28 de junio

Badum Circo Musical (Freddy Corado)

  • Hora: 11 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo
  • Precio: Q100

Gala de cierre: Guatemala de Siempre

  • Instituciones artísticas del Ministerio de Cultura y Deportes.
  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Gran Sala Efraín Recinos
  • Precio: Q50

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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