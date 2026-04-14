Festival de la Madera 2026 en Antigua Guatemala: exhibiciones, talleres y recreación en un solo evento

Antigua Guatemala será sede del Festival de la Madera 2026, donde artesanos y carpinteros de distintos puntos del país se reunirán para resaltar el arte elaborado en madera.

En esta actividad, los 25 expositores participantes podrán mostrar sus piezas talladas, así como diversos productos elaborados de forma artesanal. Según la Municipalidad de Antigua Guatemala, este evento busca promover el desarrollo económico local, el talento artesanal y el uso sostenible de los recursos forestales.

Las piezas artesanales brindan a los visitantes la oportunidad de conocer y adquirir productos únicos, ya que el evento busca impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, fomentar la innovación y fortalecer la economía local.

En su material promocional, el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala destaca que este segundo festival permitirá a los visitantes vivir la experiencia del arte en madera, al presentar “Exhibiciones, diseño, talleres y recreación en un solo evento”.

Fecha:

18 y 19 de abril

Hora:

9 a 17 horas

Lugar:

Centro de Formación de la Cooperación Española, Antigua Guatemala

Entrada:

Ingreso libre

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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